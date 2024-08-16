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Prens Selman'ın ölüm korkusu! 'Enver Sedat' örneği uykularını kaçırdı

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Prens Selman&#039;ın ölüm korkusu! &#039;Enver Sedat&#039; örneği uykularını kaçırdı

Dünya Haberleri

ABD basını, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, İsrail ile normalleşme adımlarına devam etmeleri halinde suikasta kurban gitmekten korktuğu yazdı. Haberde, Selman'ın eski Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ı örnek gösterdiği ve Gazze'deki dramı dikkate almadığı takdirde itibarının zedeleneceği yönünde açıklama yaptığı kaydedildi. 

İsrail'in Gazze'deki zulmü devam ederken gerilim bölgeyi ele geçirdi. 

7 Ekim öncesinde Suudi Arabistan ve İsrail arasında normalleşme görüşmeleri sürüyordu. İsrail öncesinde, ABD arabuluculuğunda bazı Arap ülkeleriyle ilişkileri normalleştirmişti.

Ancak başlayan normalleşme süreci İsrail'in Gazze'de yaşattığı insanlık dramının gölgesinde kaldı.

Prens Selman'ı ölüm korkusu sardı: Enver Sedat örneği verip Amerika'ya sordu - 1. Resim

SELMAN'I ÖLÜM KORKUSU SARDI

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin İsrail'le ilişkileri normalleştirmesine yönelik görüşmeler nedeniyle öldürülebileceğini düşündüğünü ABD Kongre üyelerine iletti.

Amerikan Politico'da yayınlanan haberde; Prens bin Selman, hayatından endişeli olduğunu ve İsrail'le bir anlaşmanın Filistin devletini kapsaması gerektiğini dile getirdi.

Prens Selman'ı ölüm korkusu sardı: Enver Sedat örneği verip Amerika'ya sordu - 2. Resim

AMERİKA'YA ENVER SEDAT'I SORDU

Suudi Prensin, İsrail'le anlaştıktan sonra 1981'de suikasta kurban giden eski Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ı da örnek gösterdiği belirtildi.

Selman, Sedat'ı korumak için Amerika'nın önlem alıp almadığını sorguladı.

Prens Selman'ı ölüm korkusu sardı: Enver Sedat örneği verip Amerika'ya sordu - 3. Resim

Haberde, "Prens bin Selman'ın, İsrail'le ilişkileri düzeltmesi için Suudi Arabistan'a baskı yapan ABD'yi bu yolla ülkesi için daha uygun bir anlaşmaya ikna etmeye çalıştığı" yorumu yapıldı.

Prens Selman'ı ölüm korkusu sardı: Enver Sedat örneği verip Amerika'ya sordu - 4. Resim

FİLİSTİN DEVLETİ VURGUSU

Yine haberde Gazze'deki insanlık dramından sonra sonra Arapların İsrail'e duyduğu öfkeye dikkat çeken Suudi veliaht prensi, İsrail ile anlaşabilmeleri için Filistin devletinin kurulmasına yönelik somut bir takvim oluşturulması ve adım atılması gerektiğinin de altını çizdi.

Prens Selman'ı ölüm korkusu sardı: Enver Sedat örneği verip Amerika'ya sordu - 5. Resim

"İTİBARIM ZEDELENİR"

Son olarak yine Politico'ya göre Selman, ABD Kongre üyelerine "Bu durum Suudi halkı ve tüm Orta Doğu ülkelerinin halkları için önemli. Bölgemizin en büyük sorununu dikkate almazsam kutsal toprakların koruyucusu olarak itibarım zedelenir" dedi.

Prens Selman'ı ölüm korkusu sardı: Enver Sedat örneği verip Amerika'ya sordu - 6. Resim

ENVER SEDAT SUİKASTI

Enver Sedat, İsrail'in o zamanki Filistin devleti üzerinde hakim olduğu bölge sınırlarını tanımış ve diğer Arap ülkelerini de bu görüşe davet etmişti. Bu çağrısı sonrası Enver Sedat "Hain" ilan edilerek 6 Ekim 1981 tarihinde Kahire'de Mısır'ın bağımsızlığının kutlandığı tören sırasında suikast sonucu ölmüştü.

Prens Selman'ı ölüm korkusu sardı: Enver Sedat örneği verip Amerika'ya sordu - 7. Resim

 

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