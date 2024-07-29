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Prens Selman'ın fotoğraflarını kullanmışlardı: Ortaköy'deki hanutçuların cezası kesildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ortaköy'de Prens Selman'ın fotoğrafını kullanıp yüksek sesle Arap turistleri çekmeye çalışan 40 şahsa 'hanutçuluk' yaptıkları gerekçesiyle 38 bin 80 lira para cezası verildi. İşletmenin kapatılma ihtimalinin de olduğu kaydedildi. 

Sosyal medya geçtiğimiz gün Ortaköy'deki 'hanutçuların' turist çekme yöntemini konuştu.

Prens Selman'ın fotoğrafını gösteren, ısrarcı ve yüksek sesle Arap turistleri çekmeye çalışan kumpir işletmesindekilerin görüntüleri çok konuşuldu.

Görüntülerin ardından harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, “Hanutçuluk” yaptığı belirlenen 40 şahsı tespit etti.

Prens Selman'ın fotoğraflarını kullanmışlardı: Ortaköy'deki hanutçuların cezası kesildi - 1. Resim

BEŞİKTAŞ POLİSİ HAREKETE GEÇTİ

Emniyetegötürülen şahıslara Kabahatler Kanunu uyarınca “çevreye rahatsızlık vermek (Hanutçuluk)“ suçundan toplamda 38 bin 80 lira idari para cezası uyguladı.

Öte yandan Beşiktaş Kaymakamlığı'na başvuru yapıldığı ve çıkacak karar doğrultusunda işletmenin kapanabileceğini bilgisine ulaşıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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