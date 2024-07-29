Prens Selman'ın fotoğraflarını kullanmışlardı: Ortaköy'deki hanutçuların cezası kesildi

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 29 Temmuz 2024 12:24 - Güncelleme: 29 Temmuz 2024 12:47 - Güncelleme:

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Ortaköy'de Prens Selman'ın fotoğrafını kullanıp yüksek sesle Arap turistleri çekmeye çalışan 40 şahsa 'hanutçuluk' yaptıkları gerekçesiyle 38 bin 80 lira para cezası verildi. İşletmenin kapatılma ihtimalinin de olduğu kaydedildi.