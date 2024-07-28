Ortaköy'de Prens Selman fotoğrafıyla Arap turistleri hedef aldılar! Kumpirci, 'hanutçuluk' nedeniyle kapatılabilir

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 28 Temmuz 2024 10:21 - Güncelleme: 28 Temmuz 2024 10:37 - Güncelleme:

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Ortaköy'de Prens Selman fotoğrafları kullanarak ve yüksek sesle Arap turistleri mekana çekmeye çalışan kumpirci hakkında işlem yapıldı. Mekanın 'hanutçuluk' yaptığı gerekçesiyle kapatılması da ihtimaller arasında.