Ortaköy'de Prens Selman fotoğrafıyla Arap turistleri hedef aldılar! Kumpirci, 'hanutçuluk' nedeniyle kapatılabilir
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Ortaköy'de Prens Selman fotoğrafları kullanarak ve yüksek sesle Arap turistleri mekana çekmeye çalışan kumpirci hakkında işlem yapıldı. Mekanın 'hanutçuluk' yaptığı gerekçesiyle kapatılması da ihtimaller arasında.
Dün sosyal medyada yayınlanan bir video dikkat çekti. Beşiktaş Ortaköy'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın fotoğrafını gösteren kumpir işletmesi çalışanlarına karşı belediye ekipleri harekete geçti.
Israrcı ve yüksek sesle Arap turistleri mekana çekmeye çalışan çalışanların görüntüleri sosyal medyada paylaşılmasının ardından zabıta ekipleri mekanla ilgili işlem yaptı.
Politikyol'un haberine göre, Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Rıza Gürgen, söz konusu işletmeye 1608 sayılı yasa gereği 'hanutçuluk' yapmaktan işlem yaptı.
KUMPİR İŞLETMESİ KAPANABİLİR
Belediye encümenliğine sevk edilen mekanın çıkacak karar doğrultusunda kapatılabileceği de öğrenildi.