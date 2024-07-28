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'Bizimkiler'in binasında komşular birbirine girdi: Cemil'in ev sahibi isyan etti

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Magazin Haberleri

Bizimkiler dizisine ev sahipliği yapan Kozyatağı'ndaki Şale Apartmanı'nda kentsel dönüşüm kavgası yaşanıyor. 36 daireden beşinin kentsel dönüşüm istediğini söyleyen dizinin Cemil'inin yaşadığı dairenin sahibi Nesrin Uçak, "Marmara Caddesi'nde bulunan tüm apartmanlardan daha güçlü. Çünkü bu bina kayaların üzerine yapıldı. Bu kadar anısı olan bir binanın yıkılmaması lazım" ifadelerini kullandı. 

Tarihler 1989'u gösterdiğinde yayın hayatına giren ve milyonları ekrana kilitleyen Bizimkiler dizisi 2002'ye kadar yayınlandı. Diziye 15 sezon boyunca ev sahipliği yapan apartman ise Kozyatağı'ndaki Şale Apartmanı... 

Kadıköy'de yarım asırdır ayakta duran ve çok sayıda insanın anılarında yer alan bina kentsel dönüşüm kavgasıyla gündeme geldi. 

'Bizimkiler'in binasında komşular birbirine girdi: Cemil'in ev sahibi isyan etti - 1. Resim

"BİNA KAYANIN ÜZERİNE YAPILDI"

Akşam'ın haberine göre Şale Apartmanı, diğer binaların çoğu kentsel dönüşüme girse de ev sahiplerinin anlaşmazlığı yüzünden yenilenemiyor.

'Bizimkiler'in binasında komşular birbirine girdi: Cemil'in ev sahibi isyan etti - 2. Resim

Dizinin "Koş Sevim koş" sahnelerinin çekildiği dairenin sahibi Nesrin Uçak, "Bu kadar anısı olan bir binanın yıkılmaması lazım. Tam tersi bu binanın korunma altına alınması gerekli. Bina 50 yıllık, biz 40 yıldır buradayız.

'Bizimkiler'in binasında komşular birbirine girdi: Cemil'in ev sahibi isyan etti - 3. Resim

Son toplantıda güçlendirme konusunda karar alındı. Binada 36 daire var. Marmara Caddesi'nde bulunan tüm apartmanlardan daha güçlü. Çünkü bu bina kayaların üzerine yapıldı" dedi.

'Bizimkiler'in binasında komşular birbirine girdi: Cemil'in ev sahibi isyan etti - 4. Resim

"BEN CANIMI SEVİYORUM"

Uçak "Benim evimde Cemil'in pencere sahnesi çekiliyordu. 36 daireden 5'i yıkım istiyor ama biz istemiyoruz" dedi.

Dönüşüm isteyen 5 sakinden biri ise "Ben canımı seviyorum. Kentsel dönüşüm ve yeni ev istiyorum" diye konuştu.

 

Düzenleyen:  - Magazin
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