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Putin ile bir araya gelecek! İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Rusya’ya gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Putin ile bir araya gelecek! İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Rusya’ya gitti
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İstanbul’daki temaslarının ardından Rusya’ya geldi. Arakçi, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İstanbul'da katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Rusya’ya gitti.

PUTİN İLE BİR ARAYA GELECEK

İsrail ile devam eden çatışmalar konusunda diplomatik temaslarını sürdüren Arakçi, yarın başkent Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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