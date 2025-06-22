Putin ile bir araya gelecek! İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Rusya’ya gitti
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İstanbul’daki temaslarının ardından Rusya’ya geldi. Arakçi, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.
Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İstanbul'da katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Rusya’ya gitti.
PUTİN İLE BİR ARAYA GELECEK
İsrail ile devam eden çatışmalar konusunda diplomatik temaslarını sürdüren Arakçi, yarın başkent Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Baki Sancak