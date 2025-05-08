Putin ve Cinping'ten Moskova'da kritik buluşma: Çok kutuplu dünya düzenini oluşturmaya hazırız!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Moskova'da bir araya geldi. 9 Mayıs Zafer Günü’nde düzenlenecek etkinlikler için Şi'nin geldiği ifade edilirken, liderlerin görüşmesinde kritik konular konuşuldu. Putin "Rusya, Çin otomobillerinin ana ithalatçısı konumunda" diyerek iki ülke arasındaki ticari ilişkilere dikkat çekti. İşte iki liderin buluşmasından detaylar...

Çin Devlet Başkanı Şi, eski Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla 9 Mayıs Zafer Günü’nde düzenlenecek etkinlikler için Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Törenle karşılanan Şi, Putin ile Kremlin Sarayı'nda görüştü. Şi'yi Moskova'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Putin, iki ülke arasındaki ilişkilere dair mesajlar verdi.

"EN BÜYÜK YABANCI ASKER BİRLİK"

Putin, yarın Kızıl Meydanda düzenlenecek askeri geçit töreninde Çinli askerlerin de yer alacağını dile getirerek, "Sayıca en büyük yabancı asker birliği olacak." dedi.

9 Mayıs Zafer Günü'nün önemine işaret eden Putin, "Çinli dostlarımızla birlikte tarihi gerçekleri kararlılıkla savunmaya devam ediyoruz, savaş dönemindeki olayların anısını koruyoruz, Nazizm ve militarizmin tezahürlerine karşı mücadele ediyoruz." diye konuştu.

PUTİN DE ÇİN'E GİDECEK

Japonya'ya karşı kazanılan zaferin ve 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin yıl dönümü vesilesiyle Çin'i ziyaret edeceğini anımsatan Putin, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilere değinerek, şunları kaydetti:

"O çetin savaş yıllarında gelişen halklarımızın askeri kardeşliği, modern Rusya-Çin ilişkilerinin kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşiminin temel dayanaklarından biri. İkili ilişkileri birilerine karşı değil, ülke halklarının yararına geliştiriyoruz. İlişkilerimiz eşit, karşılıklı çıkara dayanıyor. İyi komşuluk ilişkilerini inşa etme, dostluğu güçlendirme ve işbirliğini genişletme niyeti, Rusya ile Çin arasındaki stratejik etkileşime dayanan bir tercih."

Rusya Devlet Başkanı Putin, Sovyetler Birliği halkının 2. Dünya Savaşı'nda 27 milyon, Çin'in de bağımsızlığı ve özgürlüğü için 37 milyon can verdiğini söyledi.

"RUSYA İLE ÇOK KUTUPLU DÜNYA DÜZENİNİ OLUŞTURMAYA HAZIRIZ"

Çin Devlet Başkanı Şi de Moskova'da düzenlenen kutlamalara katılmaktan memnuniyet duyduğunu, Rusya ve Çin halklarının 80 yıl önce ağır kayıplar pahasına büyük bir zafer kazandığını, dünya barışına ve insanlığın ilerlemesine büyük tarihi bir katkı sağladığını belirtti.

Rusya ile ilişkilerin güçlendiğine işaret eden Şi, "Tarih ve gerçeklik, ikili ilişkilerin gelişmesi ve derinleşmesinin iki halk arasındaki asırlık dostluğun sürdürülmesi açısından elzem olduğunu açıkça ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şi, Rusya ile birlikte tarihi gerçeği korumaya, çıkarlarını savunmaya ve çok kutuplu dünya düzenini oluşturmaya hazır olduklarını aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya, Çin otomobillerinin ana ithalatçısı konumunda ve Çin'in otomobil üretimini Rusya’da gerçekleştirmek için attığı adımlardan ötürü memnuniyet duyuyoruz." dedi.

"RUSYA, ÇİN OTOMOBİLLERİNİN ANA İTHALATÇISI"

Putin, iki ülkenin enerji alanında yeni projeler üzerinde çalıştığını belirterek, "Örneğin, Uzak Doğu bölgesinden doğal gaz sevkiyatı 2027’de başlayacak ve yılda yaklaşık 10 milyar metreküp kapasiteye sahip olacak." açıklamasında bulundu.

Rusya’nın tasarladığı nükleer santrallerin Çin’de mevcut takvim doğrultusunda inşa edildiğini aktaran Putin, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde enerji ticareti lokomotif niteliğe sahip. Geçen yıl Çin’e en çok petrol ve boru hattıyla doğal gaz sevk eden ülkeydik. Kömür sevkiyatında ikinci, sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatında ise üçüncü sıradaydık." diye konuştu.

Putin, Rusya’nın Çin’den gerçekleştirdiği otomobil ithalatına da değinerek, "Rusya, Çin otomobillerinin ana ithalatçısı konumunda ve Çin’in otomobil üretimini Rusya’da gerçekleştirmek için attığı adımlardan ötürü memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.