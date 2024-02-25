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    • Haberler > Dünya > Putin, Batı'ya sert çıktı: Aile bir kadın ve bir erkekten oluşur

    Putin, Batı'ya sert çıktı: Aile bir kadın ve bir erkekten oluşur

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Putin, Batı&#039;ya sert çıktı: Aile bir kadın ve bir erkekten oluşur
    Rusya, Putin, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'da artan eşcinsel evliliklere tepki gösterdi. Genç neslin aldatıldığını vurgulayan Putin, 'Aile bir erkek ile bir kadının birliğinden oluşur' dedi.

    Yunanistan, eşcinsel evliliği yasallaştıran ilk Ortodoks Hristiyan ülke olarak kayıtlara geçti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Batı'da hızla yayılan eşcinsel evliliklere tepki gösterdi. Rus lider, aile kurumunun yok edildiğini söyledi.

    "DEZENFORMASYON SALDIRILARI"

    Batı'nın gerilemekte olduğunu belirten Putin, Batı'nın, Rusya'nın savaş alanında yenilemeyeceği gerçeğini kabul edemediğini, bu nedenle dezenformasyon saldırıları altında olduklarını belirtti.

    "GENÇ NESLİ KANDIRIYORLAR"

    "Her şeyden önce genç nesli kandırıyorlar." diyen Putin, şu ifadeleri kullandı: Genç nesli aldatıyorlar. Tarihi gerçekleri çarpıtıyorlar, kültürümüze, Ortodoksluğa ve diğer dinlere yönelik saldırılarını durdurmuyorlar.

    "KENDİ KİMLİK VE TARİHLERİNİ YOK EDİYORLAR"

    Kendi insanlarına neler yaptıklarına bakın. Aile kurumunu, kendi tarihi kimliklerini, geleneklerini yok ediyorlar.

    "AİLE BİR KADIN VE BİR ERKEKTEN OLUŞUR"

    Çocuklar söz konusu olduğunda pedofilinin "yeni norm" olarak kabul edildiğine dikkati çeken Putin, konuşmasına şöyle devam etti:

    Rahipler, eşcinsel evlilikleri tanımaya ve gerçekleştirmeye zorlanıyor. İnsanların istedikleri gibi yaşama hakları vardır, kimse onların mahremiyetine tecavüz etmez, kimse bunu istemez.

    Ama ben her dinin kutsal kitabına bakın derim: Ailenin bir erkek ile bir kadının birliği olduğunu söylüyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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