Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Kremlin, Putin'in Trump'ın Ukrayna'daki gerilimi azaltmaya yönelik bazı tekliflerini "anlayışla" karşıladığını açıkladı. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede İran'daki çatışmanın çözümü ve Rus petrol ürünlerinin ABD'ye sevkiyatı da masaya yatırıldı.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, günlük basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinin ayrıntılarını paylaştı.

Peskov, "ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimiyle, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan telefon görüşmesinin büyük bölümü Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ayrıldı" dedi.

Putin'in Trump'ın Ukrayna'da gerilimin azaltılmasına yönelik bazı önerilerini "anlayışla" karşıladığı da Kremlin'in verdiği bilgiler arasında yer aldı.

Putin'den Trump'a yeşil ışık! Kremlin duyurdu

"PUTİN, İRAN'IN MESAJLARINI TRUMP'A İLETTİ"

Görüşmenin bir diğer önemli gündem maddesi İran'daki çatışma oldu.

Peskov'a göre Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile koordinasyon içinde hareket ederek Tahran yönetiminin çatışmanın muhtemel çözümüne ilişkin görüşlerini Trump'a iletti.

Rus lider, Türkmenistan'daki zirvenin oturum aralarında Pezeşkiyan ile iki kez bir araya geldi. Görüşmelerden birinde İran Cumhurbaşkanı'nı Trump ile yapacağı telefon konuşması hakkında da bilgilendirdi.

Putin'den Trump'a yeşil ışık! Kremlin duyurdu

RUS PETROLÜNÜN ABD'YE SEVKİYATI MASADA

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'un paylaştığı ayrıntılara göre, iki liderin gündeminde Rus petrol ürünlerinin ABD pazarına muhtemel sevkiyatı da vardı.

Putin ve Trump, enerji alanındaki girişimlerin yanı sıra çeşitli ekonomik iş birliği başlıklarını değerlendirdi.

Rus petrol ürünlerinin Amerikan pazarına ulaştırılması ihtimali, görüşmenin ekonomik gündeminde öne çıkan konular arasında yer aldı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'

"TELEFONU AYNI ANDA KAPATTILAR"

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin sonunda ise ilginç bir ayrıntı yaşandı.

Gazetecilerin telefonu hangi liderin önce kapattığını sorması üzerine Uşakov, "Aynı anda" cevabını verdi.

Rus yetkili, "İki lider de telefonu kapatan ilk kişi olmak istemedi. Sonunda ikisi birden, aynı anda kapattı" ifadelerini kullandı.

TRUMP, PUTİN'İN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Telefon görüşmesinin hazırlıkları 7 Ekim'de başladı. Uşakov, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD Başkanı'nın Putin'i doğum günü dolayısıyla bizzat kutlamak istediğini öğrendi.

Ancak Putin'in Türkmenistan ziyareti önceden planlandığı için telefon görüşmesi ziyaret sonrasına bırakıldı. Trump da Rus liderle görüşebilmek için bazı programlarını erteledi.

Görüşmenin başlangıcında Trump, Putin'in doğum gününü kutladı ve eşinin selamlarını iletti.

UKRAYNA MÜZAKERELERİNDE YENİ ADIM GÜNDEMDE

Putin ve Trump, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakere sürecini de masaya yatırdı.

İki liderin önceki telefon görüşmesinde üçlü müzakereler düzenlenmesi ihtimali gündeme gelmişti. Ancak Kremlin'e göre mevcut koşullar değişti.

Uşakov, Kiev yönetiminin Rusya'daki seçimleri engellemeye yönelik girişimlerinin müzakere sürecini sekteye uğrattığını savundu.

Putin, müzakerelerin yeniden başlatılması için uygun zamanın değerlendirileceği mesajını verdi.

Trump ise görüşmede ele alınan mesajları Miami'de bulunan Ukrayna heyetine iletmeyi planlıyor.

Putin'den Trump'a yeşil ışık! Kremlin duyurdu

PUTİN VE TRUMP ÇİN'DE BULUŞABİLİR

İki liderin yüz yüze görüşmesi telefon konuşmasının gündeminde yer almadı.

Ancak Putin ve Trump'ın yakın zamanda Çin'i aynı dönemde ziyaret etme ihtimali, yeni bir buluşmanın önünü açabilir.

Yaklaşık 1,5 saatlik telefon görüşmesinde diplomasi ve enerji konularının yanı sıra spor da konuşuldu. İki lider, Rus buz hokeyi yıldızı Aleksandr Oveçkin hakkında sohbet etti.

Trump ayrıca Putin'e akşam saatlerinde, gece veya ertesi gün de iletişimi sürdürmeye hazır olduğu mesajını verdi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Rusya'nın ABD'ye ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt sağlayacağını duyurmuştu.

Truth Social hesabından görüşmeyi "son derece başarılı" olarak nitelendiren Trump, Rusya'nın derhal 300 bin tonun üzerinde dizel yakıt tedarik edeceğini duyurmuştu.

Trump'ın paylaştığı takvimde kasım ayı için 500 bin ton, ardından 1 milyon ton ilave yakıt sevkiyatı yer alıyordu. Rafinerilerin durumuna bağlı olarak kısa süre içinde 3 milyon ton daha dizel yakıt teslim edilmesi de planlanıyordu.

Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrolü" bulunduğunu savunan Trump'a göre Rusya'dan yapılacak sevkiyatlar, ABD'de ve küresel piyasalarda dizel fiyatlarının rekor düşük seviyelere gerilemesini sağlayacaktı.

ABD Hazine Bakanlığı da Rus motorininin küresel piyasalara arzına izin verecek geçici bir genel lisans için harekete geçmişti.

Putin'in uluslararası ekonomik iş birliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev ise Rusya ile ABD arasındaki enerji ve ekonomik iş birliğinin süreceği mesajını vermişti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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