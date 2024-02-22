Putin'in en büyük rakibiydi... Hapiste ölü bulunan Navalny’nin ailesine 'gizlice gömün' tehdidi

Rusya lideri Viladimir Putin'in en büyük rakibi olarak gösterilen tutuklu Rus muhalif lider Alexei Navalny'in iki ay önce hapiste kaybolduğu iddia edilmişti. Bu iddialar sıcaklığını korurken Navalny'in hapiste öldüğü ortaya çıktı. Herkesi şoke eden ölümün ardındaki sır perdesi gizemini korurken Navalny’nin ailesinden çarpıcı açıklamalar geldi.

Rus lider Putin'in en büyük rakibi olan ve Alexei Navalny'in 2021'den bu yana hapisteydi. Hapiste kendisine işkence edildiği, ailesi ile görüştürülmediği hatta yerinin gizlendiği iddiaları gündeme gelirken, Navalny'in 16 Ocak'ta öldüğü öğrenildi.

Ancak 47 yaşındaki muhalif ismin nasıl öldüğüne dair resmi bir açıklama yapılmadı. Navalny'in sinir gazı ile öldürüldüğüne ilişkin çarpıcı iddialar ortaya atılırken, ailesinden de yeni açıklamalar geldi.

Navalny'in annesi Lyudmila Navalnaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rus yetkililerin oğlunun gizlice defnedilmesi için kendisine baskı yaptığını söyledi.

"BANA ALEXEİ'Yİ GÖSTERDİLER"

Navalnaya “Az önce Salekhard şehrindeki araştırma komitesi binasından çıktım. Dün akşam beni gizlice morga götürdüler ve bana Alexei’yi gösterdiler. Ellerinde hazır olduğunu gördüğüm tıbbi ve hukuki belgeler vardı. Ben de tıbbi ölüm belgesini imzaladım” dedi.

"OĞLUMUN CESEDİNE BİR ŞEY YAPACAKLAR"

Ancak oğlunun cenazesinin kendisine teslim edilmediğini belirten yaşlı kadın, “Bunun yerine bana baskı yapıyorlar. Benim yerime Alexei’nin nerede, ne zaman ve nasıl gömülmesi için kararlar alıyorlar. Benim karşımda Kremlin’den veya Soruşturma Komitesi’nin merkezinden talimat alıyorlar. Cenaze töreninin gizlice yapılmasını istiyorlar. Beni bir mezarlığa götürüp orada, ‘Bak oğlun burada yatıyor’ demek istiyorlar. Bunu istemiyorum. Beni tehdit etmeye başladıkları için bu videoyu kaydediyorum. Gözlerimin içine bakarak, eğer gizli bir cenazeyi kabul etmezsem oğlumun cesedine bir şey yapacaklarını söylüyorlar. Zaman senden yana değil, ceset çürüyor diyorlar” dedi.

EŞİ ZEHİRLENDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Alexei Navalny'in eşi de ölüm haberinin ardından yayınladığı bir videoda "özgür Rusya" için savaşacağını söylemiş ve Putin'e karşı ayaklanma çağrısında bulunmuştu. Eşinin cenazesinin ise “zehirlenme izlerinin kaybolması için beklettikleri" gerekçesiyle kendilerine teslim edilmediğini iddia etmişti.

DAHA ÖNCE DE ZEHİRLENMİŞTİ

Rus muhalif 2020'de de uçaktayken zehirlenmiş tedavi dönüşü 2021 yılında da tutuklanmıştı. 19 yıl hapis cezasına çarptırılan Navalny'in “ani ölüm sendromu” ile hayatını kaybettiğini açıklayan Rusya Federal Cezaevi Servisi “Navalny, 16 Şubat'ta yürüyüş yaptıktan sonra kendini kötü hissetti ve bilincini kaybetti. Sağlık çalışanları hızlıca geldi ve ambulans çağrıldı. Hayata döndürme çabaları sonuç vermedi” açıklamasını yapmıştı.