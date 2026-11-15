Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in küçük kızı Katerina Tikhonova'nın bir erkek çocuk dünyaya getirdiği ortaya çıktı. Sızdırılan nüfus kayıtlarına göre, Adrian adı verilen bebeğe babası Rus bale sanatçısı Igor Zelenskiy'nin değil, annesinin soyadından türetilen Tikhonov soyadı verildi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sıkı bir gizlilikle korunan aile hayatına ilişkin sırlar birer birer gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Rus araştırmacı gazetecilik kuruluşu Agentstvo'nun sızdırılan resmi nüfus kayıtlarına dayandırdığı habere göre, Putin'in 40 yaşındaki kızı Katerina Tikhonova, Moskova'da yeni bir çocuk dünyaya getirdi.

Çocuğun babasının, Tikhonova ile uzun süredir birlikteliği bilinen 57 yaşındaki ünlü Rus bale sanatçısı Igor Zelenskiy olduğu belirlendi.

Putinin torunu Zelenskiy çıktı! 11 ay sonra belge düzenlediler

PUTİN'İN TORUNUNA ZELENSKİY SOYADI VERİLMEDİ

Nüfus kayıtlarında bebeğin adı "Adrian İgoreviç Tikhonov" olarak yer aldı.

Adrian'a babası Igor Zelensky'nin soyadı yerine annesi Katerina Tikhonova'nın soyadının erkek biçimi olan Tikhonov verildi.

Bale sanatçısı Igor Zelenskiy'nin soyadı, Rusya'nın savaş halinde olduğu Ukrayna'nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile aynı kökten geliyor.

Putin'in torununa Zelenskiy soyadı verilmedi! 11 ay sonra belge düzenlediler

İki isim arasında herhangi bir akrabalık bağı bulunmuyor.

Putinin torunu Zelenskiy çıktı! 11 ay sonra belge düzenlediler

DOĞUM BELGESİ NEDEN 11 AY SONRA DÜZENLENDİ?

Nebeğin doğumuna ilişkin ilk tıbbi belge Rusya Devlet Başkanlığı İşler Müdürlüğü'ne bağlı prestijli Merkez Klinik Hastanesi tarafından hazırlanmıştı.

Kremlin'in endişeleri üzerine Moskova'daki Çertanovo Nüfus Müdürlüğü, bebeğin doğum belgesini 10 Temmuz 2026'da düzenledi.

15 Ağustos 2025'te dünyaya gelen Adrian Zeleskiy'nin doğum belgesi yaklaşık 11 ay sonra verildi.

ABLASININ SOYADI DA DEĞİŞTİRİLDİ

Ayrıca Katerina Tikhonova ile Igor Zelensky'nin 2017 yılında Elsa adında bir kız çocukları da dünyaya gelmişti.

Rus basınında yer alan bilgilere göre, çiftin 8 yaşındaki kızlarının daha önce Zelenskaya olan soyadı da Tikhonova olarak değiştirildi.

PUTİN'İN DÖRDÜNCÜ TORUNU

Agentstvo'nun haberine göre Adrian, Vladimir Putin'in bilinen dördüncü torunu oldu.

Putin'in büyük kızı Maria Vorontsova'nın da iki çocuğu bulunuyor. Bu çocuklardan birinin babası Hollandalı iş insanı Jorrit Faassen, diğerinin babası ise Rus enerji şirketi Novatek'te yöneticilik yapan Evgeny Nagorny.

Rusya Devlet Başkanı, çocukları ve torunları hakkındaki bilgileri kamuoyuyla paylaşmıyor.

AİLENİN SAKLANAN DİĞER SIRLARI

Katerina Tikhonova ile Igor Zelensky'nin ilişkisi ilk kez gündeme gelmiyor. İkilinin 2017 yılında Elsa adında bir kız çocuklarının daha dünyaya geldiği daha önce basına yansımıştı.

Elsa'nın doğum kayıtlarında babasının soyadı yer alıyor ancak yurt dışı seyahatlerinde güvenlik gerekçesiyle annesinin soyadını taşıyan pasaportlar kullandığı görülmüştü.

KATERİNA TİKHONOVA KİMDİR?

Putin'in küçük kızı Katerina Tikhonova, 2013 yılında Rus iş insanı Kirill Shamalov ile evlendi.

Çiftin 2018 yılında boşandığı ortaya çıktı.

Tikhonova, daha sonra Almanya'daki Bavyera Devlet Balesi'nin sanat yönetmenliğini yapan Rus bale sanatçısı Igor Zelensky ile ilişki yaşamaya başladı.

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