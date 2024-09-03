Putin'in 'yakalama' kararına kafa tutarak gittiği Moğolistan'da gösterişli karşılama

UCM üyesi Moğolistan'a ziyareti ile dünyayı sarsan Putin'e gösterişli bir karşılama yapıldı. Putin'in yakalama kararı olmasına rağmen ülkeye gitmesine Kiev yönetimi, sert tepki gösterip Moğolistan'ı savaş suçunun ortağı olarak niteledi. Uluslararası Af Örgütü ise "Başkan Putin adaletten kaçan bir kaçak" yorumunu yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret kapsamında 5 yıl sonra ilk kez Moğolistan'a gitti. Moğolistan ziyareti dünyanın gündemine oturdu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını ve bu kararın ömür boyu geçerli olduğunu Mart 2023'te duyurmuştu.

UKRAYNA ÇAĞRI YAPTI

Putin'in UCM üyesi Moğolistan'a gitmesi 'yakalanma' haberlerini beraberinde getirdi.

Ukrayna bu geziye tepki gösterdi. Yetkililerin Putin'i havaalanında gözaltına almaması üzerine Moğolistan'ı Putin'in “savaş suçlarının sorumluluğunu paylaşmakla” suçladı.

Kiev, Moğolistan'a tutuklama emrini yerine getirmesi çağrısında bulunurken, UCM geçen hafta tüm üyelerinin mahkeme tarafından aranan kişileri gözaltına alma “yükümlülüğü” olduğunu söyledi.

PUTİN'E GÖSTERİŞLİ KARŞILAMA

Sukhbaatar Meydanı olarak da bilinen başkentin merkezi Cengiz Han Meydanı, Putin'in ülkeye yaptığı ziyaret nedeniyle dev Moğol ve Rus bayraklarıyla donatıldı.

Uluslararası Af Örgütü ise yaptığı açıklamada, Moğolistan'ın Putin'i tutuklamamasının UCM'nin meşruiyetini daha da zayıflatabileceği ve neredeyse çeyrek asırdır iktidarda olan eski KGB ajanını daha da cesaretlendirebileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü Moğolistan İcra Direktörü Altantuya Batdorj yaptığı açıklamada, “Başkan Putin adaletten kaçan bir kaçaktır” dedi.

Putin’in yarın Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh​​​​​​​ ile bir araya gelmesi beklenirken, iki ülke arasında bazı belgelerin da imzalanması planlanıyor.