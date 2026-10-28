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Restoranlarda yeni dönem! Yemek masasına 'telefon yasağı' geliyor

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Restoranlarda yeni dönem! Yemek masasına 'telefon yasağı' geliyor
Başlık ResmiRestoranlarda yeni dönem! Yemek masasına telefon yasağı geliyor "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

İtalya’nın Sardinya Adası’nda 15 restoran, ailelerin yemek sırasında cep telefonu ve diğer elektronik cihazları bir kenara bırakmasını teşvik eden bir aylık pilot uygulamaya katılıyor. Projeyle masada elektronik cihaz kullanımı yasaklanırken, ebeveynler ve çocukların yüz yüze iletişim kurması hedefleniyor.

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|
Zeynep Erdivanlı
ZEYNEP ERDİVANLI

Çocukların ekran başında geçirdiği süreyi azaltmak ve aile içi iletişimi güçlendirmek amacıyla İtalya’da dikkat çeken bir proje hayata geçiriliyor. Sardinya Adası’nda başlatılan “Ekransız Masada” adlı uygulamayla, restoranlarda yemek yiyen ebeveynlerin ve çocukların telefon kullanımı yasaklanıyor.

YEMEK MASASINDA TELEFON KULLANMAMALARI İSTENİYOR

Çocuk hakları denetimcisi Anna Cau’nun öncülüğünde yürütülen proje, gelecek hafta başlayacak ve bir ay boyunca devam edecek. Uygulamaya gönüllü olarak katılan 15 restoranda ailelerden, yemek sırasında telefonlarını kullanmamaları ve birbirleriyle daha fazla iletişim kurmaları istenecek.

Restoranlarda yeni dönem! Yemek masasına telefon yasağı geliyor
Başlık ResmiRestoranlarda yeni dönem! Yemek masasına telefon yasağı geliyor "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Eski bir çocuk mahkemesi hakimi olan Cau, projenin amacının yalnızca yasaklar getirmek veya bütün sorumluluğu ebeveynlere yüklemek olmadığını belirtti. Cau, çocukların sosyal ilişkilerini geliştirebilmeleri için ailelerin de desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

TELEFONLARINI BIRAKANA O SET VERİLECEK

Telefonlarını bir kenara bırakan ailelere restoran çalışanları tarafından oyunlar ve çizimler içeren bir ‘yeniden bir araya gelme seti’ verilecek. İtalyan Çocuk Doktorları Federasyonu tarafından hazırlanan bu set, 18 yaşından küçük çocukların ebeveynleriyle sohbet başlatmalarına yardımcı olacak. Çocukların gün içinde yaşadıklarını anlatmaları ve aileleriyle daha fazla paylaşımda bulunmaları da teşvik edilecek.

Restoranlarda yeni dönem! Yemek masasına telefon yasağı geliyor
Başlık ResmiRestoranlarda yeni dönem! Yemek masasına telefon yasağı geliyor "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Cau, restoranlarda ailelerin birlikte vakit geçirmesini sağlayacak oyunlar sunulacağını, ancak bu etkinliklerin yemek saatlerinin süresi dikkate alınarak planlandığını ifade etti.

Guardian’ın haberine göre proje, Cau ile yeme-içme, turizm ve eğlence sektörlerini temsil eden Fipe-Confcommercio'nun Sardinya kolunun iş birliğiyle hazırlandı. Federasyonun ada başkanı Emanuele Frongia, 15 restoranın uygulamaya gönüllü olarak katılmayı kabul ettiğini ve projenin ilerleyen dönemde genişletilmesinin planlandığını söyledi.

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