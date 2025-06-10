Rima Hassan sınır dışı belgesini imzalamadı! Sekiz Madleen aktivisti direniyor

Gazze’ye insani yardım taşıyan Madleen gemisinde bulunan ve uluslararası sularda İsrail donanması tarafından alıkonulan 12 aktivistten sekizi, sınır dışı belgelerini imzalamayı reddetti.

İsrail’in uluslararası sularda alıkoyduğu Madleen yardım gemisinin mürettebatından Avrupa Parlamentosu Üyesi Rima Hassan, İsrail makamlarının sunduğu sınır dışı belgelerini imzalamayı reddetti. İsrail kamu yayıncısı Kan’ın geçtiği habere göre, Rima Hassan da dahil olmak üzere sekiz aktivist belgeleri imzalamadığı için mahkemeye çıkarılacak.

Kan’a konuşan kaynaklar, "Sınır dışı işlemlerine rıza göstermeyen herkes, yasal onay için hakim karşısına çıkarılacak" dedi. Belgeleri imzalayan dört aktivistin ise bugün içerisinde ayrı uçuşlarla ülkelerine gönderilmesi bekleniyor.

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RİMA HASSAN GİBEON GÖZALTI MERKEZİ'NE GÖTÜRÜLÜYOR

Kan’ın haberine göre, Rima Hassan’ın da aralarında olduğu bazı aktivistlerin Ramleh kentindeki Gibeon Cezaevi’ne nakledileceği bildirildi. Söz konusu cezaevi, daha önce şiddet ve kötü muameleyle gündeme gelmişti.

ADALAH: HUKUKİ DANIŞMANLIK OLMADAN ZORLAMA KABUL EDİLEMEZ

Filistin merkezli Adalah Hukuk Merkezi’nin direktörü Suhad Bishara, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bazı gönüllüler, kendilerine hukuki danışmanlık sağlanmadan belge imzalamayı kabul etmeyeceklerini söylüyor. İmzalatılmak istenen belgeler tamamen İbranice ve içerikleri net değil."

Bishara ayrıca, gönüllülerin mahkemeye çıkarılmadan sınır dışı edilmesinin uluslararası hukuk açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı.