Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'a düzenlenen saldırılarda ağır bilanço ortaya çıktı. Riyad yönetimi, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik gerçekleştirilen balistik füze saldırısında can kaybının 12'ye yükseldiğini açıkladı.

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Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Yemen’deki Husilerin Riyad yakınlarındaki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na düzenlediği balistik füze saldırısında en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 309 kişinin yaralandığını açıkladı.

Riyad'da bilanço ağırlaştı! Husi saldırısında can kaybı 12 oldu

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad yakınlarındaki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği balistik füze saldırısının bilançosu netleşti.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, saldırıda en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 309 kişinin yaralandığını açıkladı. Hayatını kaybedenler arasında 4 Suudi Arabistan vatandaşının, 2 Bangladeşlinin ve ABD, Mısır, Ürdün, Suriye, Filistin ve Sudan vatandaşı birer kişinin bulunduğu kaydedildi. Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu aktarıldı. Saldırının ayrıca maddi hasara yol açtığı ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Riyad'da bilanço ağırlaştı! Husi saldırısında can kaybı 12 oldu

KRAL HALİD ULUSLARARASI HAVALİMANI FÜZE SALDIRISINA HEDEF OLMUŞTU

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad yakınlarında bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndaki bir terminale yönelik balistik füze saldırısı düzenlediği bildirilmişti.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, ilk belirlemelere göre saldırıda yaralananların olduğunu duyururken, havalimanındaki faaliyetler geçici olarak askıya alınmıştı.

Riyad'da bilanço ağırlaştı! Husi saldırısında can kaybı 12 oldu

HUSİLER DAHA ÖNCE DE HAVALİMANLARINI VURMUŞTU

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Husilerin 8 Ekim'de Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği iki saldırıda 3 Suudi Arabistan vatandaşının hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Husilerin Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile Abha Uluslararası Havalimanı'na 6-7 Ekim tarihlerinde düzenlediği saldırılarda ise 3 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 36 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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