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Haberler > Dünya > Roketsan muadili füzeler... İsrail, İran'a saldırıda hangi silahlarını kullandı?

Roketsan muadili füzeler... İsrail, İran'a saldırıda hangi silahlarını kullandı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Roketsan muadili füzeler... İsrail, İran&#039;a saldırıda hangi silahlarını kullandı?
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail'in İran'a saldırması sonrası gözler tarafların askeri envanterlerine çevrildi. Özellikle İsrail'in İran'ın hava savunma sistemini yetersiz bırakan teknolojik üstünlüğü dikkat çekti. İşte İsrail'in saldırıda kullandığı envanterler ve özellikleri.

İran'ın nüfus ve aktif asker sayısı İsrail'den çok daha büyük olsa da İsrail'in teknolojik üstünlüğü tarafların savaşında belirleyici olmaya devam ediyor. 

Son saldırıda İran'ın hava savunma sistemini egale eden İsrail'in silah gücü ise merak konusu oldu. 

İşte İsrail'in askeri gücü ve envanterleri:

Roketsan muadili füzeler... İsrail, İran'a saldırıda hangi silahlarını kullandı? - 1. Resim

İsrail'in İran saldırısında Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB)'lerin kullanıldığı görüldü. 

Roketsan muadili füzeler... İsrail, İran'a saldırıda hangi silahlarını kullandı? - 2. Resim

İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'lar yine GBU-39 SDB'ler pylon'larda entegre bir biçimde.

Roketsan muadili füzeler... İsrail, İran'a saldırıda hangi silahlarını kullandı? - 3. Resim

İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-35I'ler, 5. nesil savaş uçakları. Bunlar"Adir" olarak özel bir varyanta sahip.

Roketsan muadili füzeler... İsrail, İran'a saldırıda hangi silahlarını kullandı? - 4. Resim

İsrail'in hava savunma sistemine yönelik düzenlediği saldırıda kullanılan "Man-in-the-loop" konseptiyle çalışan füzenin Popeye ya da Spıce olduğu tahmin ediliyor.

Roketsan muadili füzeler... İsrail, İran'a saldırıda hangi silahlarını kullandı? - 5. Resim

 Mossad'ın icra ettiği faaliyetlerde kullanılan mühimmat ise SPIKE LR.

GBU-39/B SDB'lerin taşındığı pylonların adı: BRU-61/A four-place smart pneumatic carriage systems

Roketsan muadili füzeler... İsrail, İran'a saldırıda hangi silahlarını kullandı? - 6. Resim

İsrail envanterindeki en yetenekli görsel menzilli hava- hava füzesi Rafael üretimi Python-5 da saldırıda kullanılan güçlerinden biri. Yine bunlar da 107 Squadron bağlı uçaklar.

Roketsan muadili füzeler... İsrail, İran'a saldırıda hangi silahlarını kullandı? - 7. Resim

133 Squadron'a bağlı F-15C'ler de katılmış ek olarak GBU-31(V)1/B JDAM, AIM-7M Hava-Hava füzesi, ek olarak Python-4/5 Hava-Hava füzesi ELL-8222 Jamming podu mevcut.

Roketsan muadili füzeler... İsrail, İran'a saldırıda hangi silahlarını kullandı? - 8. Resim

107 Squadron' bağlı F-16I, AMRAAM Hava-Hava füzesi kullandığı görülüyor (en sağ üst) 

Rampage füzesi (üssteki büyük füzenin altında)

Bu füzenin Türkiye'de muadili ise Roketsan tarafından geliştirilen İHA-122 ve İHA-230 füzeleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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