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Rolls Royce'un eski tasarım müdürü evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü

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Rolls Royce&#039;un eski tasarım müdürü evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü

Dünya Haberleri

İngiliz otomobil devi Rolls Royce'un eski tasarım müdürü Ian Cameron, evinin önünde katledildi. 74 yaşındaki Cameron, bir adam tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Polis katili yakalamak için çalışma başlattı. 

Almanya'nın Ammersee kasabasında yaşayan İngiliz otomobil devi Rolls Royce'un eski tasarım müdürü Ian Cameron, kapısının önünde bıçaklandı. 74 yaşındaki Cameron hayatını kaybetti.

EŞİ DUVARDAN ATLAYARAK KENDİNİ KURTARDI 

Katilin yakalanması için çalışma başlatan Alman polisi, Cameron'ın evinin önünde bir adam tarafından bıçaklandığını duyurdu. The Sun gazetesinin Bild'den aktardığı habere göre, saldırı anında Cameron'ın eşi Verena Kloos'un, duvardan atlayarak komşusunun evine kaçmayı başardı ve acil servisi aradı.

KATİL, GÜVENLİK KABLOSU KABLOLARINI KESİP KAÇTI

3 milyon sterlinlik malikanenin bahçesine giren katil, malikanedeki garajın güvenlik kamerası kablolarını kestikten sonra yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. Katilin halka yönelik bir tehdit oluşturmadığını belirten polis, katili bulmak için arama köpekleri ve bir adet helikopter kullandıklarını söyledi.

Şüphelinin 180 ila 190 cm boylarında, açık renk pantolonlu ve lacivert kapüşonlu sweatshirtlü olduğunu aktaran polis yetkilisi, "Kabloların kesilmiş olması iyi bir bir hazırlık yapılmış gibi görünmesine sebep oluyor. Ancak kendini bu şekilde hazırlayan bir hırsız ya da soyguncunun daha sonra bıçaklayıp öldürmesi son derece nadir görülen bir durumdur" dedi.

2013'TE EMEKLİ OLMUŞTU 

2013 yılında Rolls Royce'tan emekli olan Cameron, daha sonra kendi tasarım danışmanlığını başlatmadan önce Rolls Royce için marka elçisi olarak çalıştı

Düzenleyen:  - Dünya
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