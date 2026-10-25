Roma'da kan aktı, Milano'ya asker indi! Meloni'den olay açıklama

Avrupa'nın birçok kentinde protestolar sürerken İtalya'da güvenlik önlemleri artırıldı. Milano'da 500 asker şehir merkezinde görevlendirilirken ülke genelinde 4 bin 200 kişinin kimliği kontrol edildi, 9 kişi gözaltına alındı. Başkent Roma'da göstericilerle polis arasında çatışma çıktı, başına cisim isabet eden bir kişi yaralandı.

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İtalya'da hayat pahalılığı, eğitim politikaları ve hükümet karşıtı protestoların ardından sokaklarda gerilim yükseldi. Milano'da yüzlerce asker şehir merkezine konuşlandırılırken Roma'da başbakanlık binasına yürümek isteyen göstericilerle polis arasında çatışma çıktı.

Güvenlik güçleri, taşkınlıkların yaşandığı bölgelerde tazyikli su ve coplarla müdahalede bulundu.

İtalyan gazetesi Corriere della Sera, ülke genelinde alınan olağanüstü güvenlik önlemlerini ve protestolar sırasında yaşananları mercek altına aldı.

Romada kan aktı, Milanoya asker indi! Meloni muhalefete ateş püskürdü

MİLANO'DA 500 ASKER SOKAĞA İNDİ! MAĞAZALAR BARİKATLARLA KORUNDU

Geçtiğimiz hafta sonu yaşanan yağma ve şiddet olaylarının tekrarlanmasını önlemek isteyen İtalyan hükümeti, Milano'da güvenlik önlemlerini genişletti.

Şehir merkezine yaklaşık 500 asker konuşlandırıldı. Duomo Meydanı ve çevresinde geniş güvenlik kordonları oluşturulurken, bazı öğrencilerin tarihi katedrale girmeye yönelik girişimi engellendi.

Lüks mağazaların bulunduğu bölgelerde vitrinler ahşap panellerle kapatıldı. Polis ekipleri tren istasyonlarında kontrolleri artırırken dronlarla gözetim ve hızlı müdahale birimleri de devreye alındı.

Ancak güvenlik güçlerinin endişe ettiği ölçekte yağma olayları yaşanmadı.

ROMA'DA ORTALIK KARIŞTI! POLİS TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHALE ETTİ

Başkent Roma'da ise hükümet karşıtı gösteriler sırasında tansiyon yükseldi.

Sabah saatlerinde aşırı sağcı gruplar, Milano'da önceki hafta yaşanan şiddet olaylarını protesto etti.

Öğleden sonra ise sol gruplar ve öğrencilerin katılımıyla "savaş ve emperyalizm karşıtı" yürüyüş düzenlendi.

Barışçıl şekilde sona eren yürüyüşün ardından kortejden ayrılan bazı gençler, Kolezyum çevresinde izinsiz gösterilerine devam etti.

Bir grup tarihi Kolezyum'un içine girerek slogan attı.

Akşam saatlerinde başbakanlık binasına doğru ilerlemek isteyen göstericiler, Santa Susanna Meydanı yakınlarında polis barikatıyla karşılaştı.

Güvenlik güçleriyle göstericiler arasındaki görüşmeler devam ederken bazı protestocuların polise şişe, patlayıcı madde ve havai fişek atması üzerine çatışma çıktı.

Polis, göstericilere tazyikli su ve yer yer cop kullanarak müdahale etti.

BAŞINDAN YARALANDI! GÖSTERİCİLERLE POLİS ARASINDA ÇATIŞMA

Roma'daki olaylarda bir gösterici başına isabet eden cisim nedeniyle yaralandı.

Yaralanan kişinin başının kanlar içinde kaldığı görüldü. Polisin müdahalesinin ardından bir süre yatışan gerginlik, göstericilerin yeniden patlayıcı madde atmasıyla tekrar yükseldi.

Güvenlik güçleri ikinci kez tazyikli su kullanırken, başbakanlık yönüne geçemeyen protestocular güzergâhlarını değiştirerek bölgeden ayrıldı.

Roma'daki gösteriler öncesinde 28 kişinin önleyici güvenlik tedbirleri kapsamında gözaltına alındı.

4 BİN 200 KİŞİYE KİMLİK KONTROLÜ! 9 GÖZALTI

İtalya İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre ülke genelinde yürütülen güvenlik operasyonlarında 4 bin 200 kişinin kimliği kontrol edildi.

Operasyonlarda 9 kişi gözaltına alınırken 87 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Kimlik kontrollerinin yaklaşık 2 bin 900'ü Milano'da gerçekleştirildi. Bergamo'da ise 788 kişi kontrol edildi.

Güvenlik güçleri, protestolar öncesinde gerçekleştirdikleri aramalarda yüz gizlemeye yarayan malzemeler ve saldırı amacıyla kullanılabileceği değerlendirilen çeşitli nesneler ele geçirdi.

MELONİ: "ASKERLERDEN KORKUYORLAR"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, şehir merkezlerinde asker görevlendirilmesine yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından askerlerin fotoğraflarını paylaşan Meloni, şu ifadeleri kullandı:

"Şehirlerimizde ordunun varlığının güçlendirilmesinin ardından, soldan birileri 'militarizasyon' çığlıkları attı. Vatandaşların güvenliğine katkı sağlayan askerlerin, sokaklarımızı çatışma alanlarına çevirmeye çalışan şiddet yanlıları yerine endişelere neden olması oldukça tuhaf."

Meloni, Güvenli Sokaklar operasyonunda görev yapan askerlere teşekkür ederek ordunun varlığının İtalyan vatandaşları için güvence olduğunu savundu.

Başbakan, Roma'daki çatışmaların ardından yaptığı bir başka açıklamada ise güvenlik güçlerine yeniden destek verdi.

"Bugün de İtalya'nın meydanlarında çatışma ve düzensizlik çıkarmaya çalışan bazı şiddet yanlısı gruplara rağmen vatandaşların güvenliğini ve barışçıl protesto hakkını sağlamak için görev yapan kolluk kuvvetlerine teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

PROTESTOLAR DİĞER ŞEHİRLERE DE YAYILDI

Roma ve Milano'nun yanı sıra Napoli, Bologna, Torino ve Floransa'da da gösteriler düzenlendi.

Bologna'da bazı protestocular barikatlar kurarken Torino'da güvenlik güçleriyle göstericiler arasında arbede yaşandı.

Floransa'da ise alışveriş caddelerine ulaşmak için güvenlik kordonunu aşmaya çalışan gruplara göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.

Torino'daki gösteriler sırasında Başbakan Meloni'nin fotoğrafı yakıldı.

Milano'da ise protestocularla güvenlik güçleri arasında zaman zaman gerginlik yaşanmasına rağmen olaylar büyümedi.

PROTESTO ÇAĞRILARINI YAPAN İSİM SORUŞTURMA ALTINDA

İtalyan güvenlik güçleri, sosyal medya üzerinden protesto çağrıları yapan 17 Ekim Hareketi'nin yöneticisi olduğu belirtilen 30 yaşındaki Youssef Siher hakkında soruşturma başlattı.

Corriere della Sera'nın haberine göre Siher, sosyal medya üzerinden sekiz şehirde yeni gösteri noktalarını duyurmaya hazırlanırken polis tarafından sorgulandı.

Siher hakkında terör amacıyla ağırlaştırılmış suça teşvik suçlamasıyla işlem başlatıldı.

İÇİŞLERİ BAKANINDAN UYARI: "DEVLETİN TEPKİSİ ANINDA OLACAK"

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonları savunarak şiddet eylemlerine izin verilmeyeceğini söyledi.

Piantedosi, "Protesto özgürlüğü Anayasamız tarafından garanti altına alınan değerli bir haktır; ancak yasadışılığı ve şiddeti seçerek bunu heba eden ve kirletenler bunun sorumluluğunu üstlenirler" ifadelerini kullandı.

Bakan, sosyal medya üzerinden anonim biçimde saldırı ve şiddet olayları organize etmeye çalışanlara karşı devletin müdahalesinin gecikmeyeceğini belirtti.

AVRUPA'NIN DİĞER BAŞKENTLERİNDE DE PROTESTOLAR VAR

İtalya'daki gösterilerle aynı dönemde Avrupa'nın farklı ülkelerinde de protestolar düzenlendi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da hükümet karşıtı göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşandı. Güvenlik güçleri, hükümet binalarına yönelik saldırıların ardından tazyikli su kullandı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de binlerce kişi emeklilik haklarının korunması talebiyle yürüyüş düzenledi.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da ise konut fiyatları ve barınma sorunları nedeniyle protestolar gerçekleştirildi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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