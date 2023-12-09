Rus Albay'dan heyecanlandıran 'savaş uçağı' açıklaması: Rusya, Türkiye'ye üretim lisansı verebilir

9 Aralık 2023 20:01 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 23:34

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye Orta Asya'da yükselen yeni güç olarak ortaya çıkarken, dünyanın hiçbir yerinde kendinden daha güçlü bir ülke istemeyen ABD başta olmak üzere Batı ülkeleri durumdan rahatsız olmaya başladı.

Türkiye'ye yönelik ambargolar rahatsızlığın en büyük işareti olarak görülürken, savunma sanayindeki yaptırımlar yerli ve milli üretimi resmen ateşledi. Bugün Türk mühendislerinden elinden çıkan balistik füzeler, İHA ve SİHA'lar ile pek çok milli savunma sistemi yakın coğrafların kaderini değiştiriyor.

NE F-35 NE EUROFİGHTER

ABD ise Türkiye'nin bölgesel güç potansiyeline karşılık önce ekonomik yaptırımlarla ardından da savunma ithalatına yönelik yaptırımlarla yıldırma politikası izliyor. Ankara'nın Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini satın almasının ardından Pentagon, iki yıl önce Türkiye'yi F-35 savaş uçağı projesinden çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "umurumuzda değil" diyerek tepki gösterdi. Bu şekilde başlayan F-35 krizi hala çözüme kavuşamayan bir konu olarak masada kalırken, bu defa Almanya Türkiye’nin Eurofighter savaş uçağı alma talebine rest çekti.

ABD'NİN AKDENİZ'DE KONUŞLANDIRDIĞI UÇAK GEMİLERİ

Ancak ABD'nin uçak gemilerini Doğu Akdeniz’e sevk ettiği, Orta Doğu'nun ateş çemberine döndüğü şu günlerde Türk Hava Kuvvetleri'nin caydırıcı ve göreve hazır bir yapıda olması acil bir ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor. Ancak hem ABD, hem de Batı ülkeleri bu konuda diretiyor.

RUS ALBAY'DAN ÇARPICI 'SU' TEKLİFİ

Öte yandan S-400'lerden bu yana ortak iş birliğinin sürdüğü Rusya'da SU serisi savaş uçakları da bir alternatif olarak öne çıkıyor. Rus askeri uzman Albay İgor Korotçenko da konuyu gündeme getirerek, Rusya ve Türkiye'nin ortak savaş uçağı üretebileceğini hatta, Rusya'nın Türkiye'ye SU uçakları için üretim lisansı verebileceğini söyledi. Rusya'nın Türkiye'ye Rus savaş uçakları için üretim lisansı verebileceğini söyledi.

Ancak henüz konuyla ilgili iki taraftan da resmi bir açıklama gelmedi.

F-35 RAKİP SAVAŞ UÇAĞI

Öte yandan Rusya'nın bir süredir ABD savaş uçağı F-35'e rakip olarak tasarladığı beşinci nesil savaş uçağının üretim sürecine başladığı biliniyordu. Uçağın teknik açıdan ek varyantlarında çalışmalar hızlanırken uçuş için 2025 tarihi işaret edildi. Rusya'nın tek motorlu yeni nesil uçağına en çok Arap ülkeleri ilgi gösteriyor.