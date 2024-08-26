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Rus bombardıman uçakları havalandı! Ukrayna'da sirenler çalmaya başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Rus bombardıman uçakları havalandı! Ukrayna&#039;da sirenler çalmaya başladı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rus ordusuna ait bombardıman uçaklarının havalanması nedeniyle Ukrayna genelinde sirenler çalmaya başladı. Ukrayna Harkiv, Mikolayıv, Dnipro ile Vinnitsa bölgelerinde yaşayan insanlara sığınaklara inme yönünde çağrıda bulundu.

Rusya'ya ait Tu-95 tipi bombardıman uçaklarının havalanması nedeniyle Ukrayna genelinde hava saldırısına karşı uyarı sirenlerinin çalmaya başladığı bildirildi.

Kiev Şehri Askeri İdaresinin Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusuna ait Tu-95 tipi savaş uçağından seyir füzesi fırlatma tehdidi dolayısıyla ülke genelinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

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UKRAYNA'DAN SIĞINAKLARA İNİN ÇAĞRISI

Ukrayna'daki çeşitli Telegram kanallarından Harkiv, Mikolayıv, Dnipro ile Vinnitsa bölgelerinde yaşayan insanlara sığınaklara inme çağrısı yapıldı.

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RUS ORDUSU HARKİV'İ VURDU

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Harkiv'e saldırı düzenlediğini duyurdu.

Ukrayna basını da ülkenin bazı bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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