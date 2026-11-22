Rus Donanması'na bağlı Neustrashimy fırkateyni, Britanya'nın doğu kıyısı açıklarında yakıt ikmali sırasında kendi tankeri Valentin Rykov ile çarpıştı. The Telegraph'ın aktardığı telsiz konuşmalarında ise bir mürettebat üyesinin, yakıt transferindeki gecikmeler nedeniyle gemideki bir mühendisi "helikopter pistine çıkarıp vurmakla" tehdit ettiği kaydedildi.

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İngiltere açıklarında Rus savaş gemisi, yakıt ikmali sırasında kendi tankerine çarptı.

Kuzey Denizi'nde yaşanan kazanın ardından mürettebat arasında gerilim yükseldi.

Olumsuz hava koşulları ve dalgalı deniz nedeniyle iki geminin yan yana yanaşmakta zorlandığı, Rus savaş gemisinin ise yalnızca iki günlük yakıtının kaldığı aktarıldı.

Rus savaş gemisi yanlışlıkla kendi tankerini vurdu!

TELSİZ KONUŞMALARINDA İNFAZ TEHDİDİ

Yakıt ikmalinin aksaması, Rus gemilerindeki mürettebat arasında gerilime neden oldu.

The Telegraph'ın ulaştığı telsiz konuşmalarında, bir denizcinin evrak işlemleri nedeniyle yakıt transferinin gecikmesinden sorumlu tuttuğu mühendisi helikopter pistine çıkararak herkesin önünde vurmakla tehdit ettiği iddia edildi.

Söz konusu tehdidin gerçekleştirildiğine ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı.

ÇARPIŞMANIN ARDINDAN ROTALARINI DEĞİŞTİRDİLER

Rus savaş gemisi ile Valentin Rykov adlı ikmal tankeri, çarpışmanın ardından yakıt transferini tamamlayamadı.

İki gemi, daha korunaklı sularda ikmal yapabilmek amacıyla İskoçya'nın doğu kıyılarına yöneldi.

Seyir sırasında gemilerin Otomatik Tanımlama Sistemi'ni (AIS) kapattığı ve böylece sivil takip platformlarındaki görünürlüklerinin azaldığı da tespit edildi.

İNGİLİZ DONANMASI ADIM ADIM İZLEDİ

İngiltere Kraliyet Donanması'na ait HMS Tyne devriye gemisi Rus savaş gemisi ile tankerini operasyon boyunca takip etmişti.

İngiliz kuvvetleri, aynı Rus fırkateynini ekim ayının başında Manş Denizi'nden geçerken de izlemeye almıştı.

Söz konusu takip faaliyetlerinde HMS Dauntless ve HMS Tyne savaş gemilerinin yanı sıra MQ-9B Protector gözetleme İHA'sı da kullanılmıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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