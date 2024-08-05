Rus tutuklu tarihi takasta MİT personelinden etkilendi: Türkler dizilerdeki karakterler gibiydi

"ÖLDÜRÜLECEĞİMİZİ DÜŞÜNMEYE BAŞLAMIŞTIM"

Akşam'ın haberine göre; "Sasha" adıyla tanınan Rus sanatçı Aleksandra Skochilenko, Almanya'da verdiği röportajda Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yaşananları anlattı.

Türkiye'ye gelene kadar öldürüleceklerini düşündüğünü söyleyen Skochilenko, MİT görevlilerinin dizi karakterleri gibi olduğunu ve duyduğu hayranlığı şu sözlerle anlattı:

"Uzun süre nereye gittiğimizi söylemediler. Öldürüleceğimizi düşünmeye başlamıştım. 'Uçak düşürülür mü?' diye düşünüyorduk. Olaylar çok ani gelişti hepimiz şoktaydık. Sonunda Ankara'ya inince rahatladık."

"TÜRKLER DİZİLERDEKİ KARAKTERLER GİBİYDİ"

Uçaktan inince bir otobüse bindiklerini söyleyen Skochilenko, "Bizi karşılayan Türkler dizilerdeki karakterler gibiydi. Hepsi siyah takım elbiseli, ciddi ve çok modern görünümlüydü. Parfüm kokuyorlardı. Her yeri çok güzel parfüm kokuları sarmıştı. Kulaklıkları ve o havalı duruşlarıyla bizimkilerden çok farklıydılar. Çok şıklardı ve inanılmaz etkileyici bir andı" ifadeleriyle hayranlığını dile getirdi.