Rus tutuklu tarihi takasta MİT personelinden etkilendi: Türkler dizilerdeki karakterler gibiydi
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Geçtiğimiz günlerde Ankara'da gerçekleşen tarihi tutuklu takası kapsamında özgürlüğüne kavuşan Rus sanatçı Aleksandra Skochilenko, takas işleminin nasıl gerçekleştiğini anlatırken Türk istihbarat personelinden çok etkilendiğini söyledi.
Ankara'da MİT koordinesinde gerçekleştirilen casus takası dünyanın gündemine oturdu. 7 ayrı ülkenin cezaevinde bulunan 26 kişinin takas operasyonunu kusursuz şekilde gerçekleştiren MİT, tarihi bir operasyona imza attı.
Tüm dünyanın gıpta ile izlediği, ABD ve Rusya'nın Türkiye'ye teşekkür ettiği dev takastaki isimlerden biri de Rus sanatçı Aleksandra Skochilenko'ydu.
Rus sanatçı Aleksandra Skochilenko, 2022'de Rusya'nın büyük zincir süpermarketinde Ukrayna'nın işgalini protesto etmek amacıyla ürünlerin üzerine etiketler yapıştırdı, Rus ordusu hakkında itibar zedeleyici yalan bilgi paylaştığı iddiasıyla 7 sene hapse mahkum edildi.
"ÖLDÜRÜLECEĞİMİZİ DÜŞÜNMEYE BAŞLAMIŞTIM"
Akşam'ın haberine göre; "Sasha" adıyla tanınan Rus sanatçı Aleksandra Skochilenko, Almanya'da verdiği röportajda Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yaşananları anlattı.
Türkiye'ye gelene kadar öldürüleceklerini düşündüğünü söyleyen Skochilenko, MİT görevlilerinin dizi karakterleri gibi olduğunu ve duyduğu hayranlığı şu sözlerle anlattı:
"Uzun süre nereye gittiğimizi söylemediler. Öldürüleceğimizi düşünmeye başlamıştım. 'Uçak düşürülür mü?' diye düşünüyorduk. Olaylar çok ani gelişti hepimiz şoktaydık. Sonunda Ankara'ya inince rahatladık."
"TÜRKLER DİZİLERDEKİ KARAKTERLER GİBİYDİ"
Uçaktan inince bir otobüse bindiklerini söyleyen Skochilenko, "Bizi karşılayan Türkler dizilerdeki karakterler gibiydi. Hepsi siyah takım elbiseli, ciddi ve çok modern görünümlüydü. Parfüm kokuyorlardı. Her yeri çok güzel parfüm kokuları sarmıştı. Kulaklıkları ve o havalı duruşlarıyla bizimkilerden çok farklıydılar. Çok şıklardı ve inanılmaz etkileyici bir andı" ifadeleriyle hayranlığını dile getirdi.