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    • Rusya, Akkuyu Nükleer Santrali için bir ilki gerçekleştirdi

    Mersin'de bulunan Türkiye'nin ilk ve tek nükleer enerji tesisi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ihtiyaç duyduğu ekipmanlar için bir ilk gerçekleştirildi. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, teslimatın teslim edilebilmesi için 'çok özel ve karmaşık' bir operasyon yapıldı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Akkuyu, Nükleer, Rusya, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1. güç ünitesi için üretilen ekipmanlar, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bulunan donmuş Neva Nehri'nin üzerinden açılan köprüler aracılığıyla geçirildi.

    DONMUŞ NEHİRDEN GEÇİRDİLER

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, iki yatay nem ayrıştırıcı ve yeniden ısıtıcı sistemden oluşan ekipmanın nehirden geçirilebilmesi için gerçekleştirilen operasyona üç buzkıran ve iki römorkörün yanı sıra özel müdahale araçları da eşlik etti.

    Rusya, Akkuyu Nükleer Santrali için bir ilki gerçekleştirdi

    St. Petersburg'da genellikle yaz aylarında gemilerin geçişi için açılan köprüler, bu operasyonla Akkuyu NGS için kış şartlarında açılmış oldu.

    GEMİLER TÜRKİYE'YE GELİYOR

    Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un makine yapım bölümünün bir parçası olan Izhora Fabrikası'nın Üretim Direktörü Pavel Kosterin, Neva Nehri boyunca kış aylarında yapılacak sevkiyatın çok karmaşık bir lojistik operasyon olduğunu belirterek, "İlk kez başa çıkmamız gereken pek çok sorunla karşı karşıya kaldık. İskeleden St. Petersburg’un Büyük Limanı'na kadar yolculuğu konforlu ve güvenli hale getirmek için birçok kuruluş görev yaptı. Petersburg yetkililerine ve karmaşık meselelerin çözümünde bize yardımcı olan tüm kuruluşlara minnettarız." ifadelerini kullandı.

    Rusya, Akkuyu Nükleer Santrali için bir ilki gerçekleştirdi

    Limandan sevk edilen ekipman yakında Akkuyu NGS şantiyesine teslim edilecek.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    AkkuyuNükleerRusya
    Haberler > Dünya > Rusya, Akkuyu Nükleer Santrali için bir ilki gerçekleştirdi
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