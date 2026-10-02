Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Valday toplantısında İsrail'in bölgedeki saldırıları ve Türkiye'ye yönelik tehditleri soruldu. Ankara'nın tutumunu bildiğini söyleyen Putin, Filistin meselesinin ancak tam teşekküllü bir Filistin devletinin kurulmasıyla çözülebileceğini belirtti.

Özetle Kaydet a- | +A

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 23. yıllık toplantısının genel oturumunda uluslararası gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Putin'e yöneltilen sorulardan biri de Türkiye ve İsrail arasında son dönemde artan gerilim oldu.

Putin'e Ankara'ya yönelik tehditler soruldu! Rus liderden dikkat çeken çıkış

Gazeteci, İsrail'in bölgedeki saldırılarına işaret ederek Putin'e, "İsrail en az beş ülkeye saldırdı ve doğrudan bakanlar ve diğer isimler aracılığıyla Türkiye'ye yönelik bir tehditle karşı karşıyayız" dedi.

Putin ise İsrail'in iç siyasi meselelerinin İsrail halkı tarafından demokratik seçim süreçleri yoluyla belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Gazetecinin İsrail'in bölgedeki politikalarını nasıl değerlendirdiği yönündeki sorusuna Putin şöyle cevap verdi:

"İsrail sorunu’ derken... İsrail'in sorunlarının İsrail halkı tarafından belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum. İsrail'in tüm meseleleri, demokratik seçim prosedürleri aracılığıyla İsrail halkı tarafından belirlenmelidir. Bildiğim kadarıyla İsrail'de Knesset seçimleri yapılacak ve İsrailli seçmenler bu konuda kendilerini ifade edeceklerdir. Filistin meselesine gelince, bunu daha önce de söyledim. Bu mesele ancak tam teşekküllü bir Filistin devletinin kurulmasıyla çözülebilir. Türkiye'nin bu konulardaki pozisyonunu biliyorum. Filistin'e yönelik politikanın İsrail tarafından belirlenmesine de gelince, durumun böyle olması pek mümkün değil. Bunu söyleme cesaretini göstereceğim."

Putin'e Ankara'ya yönelik tehditler soruldu! Rus liderden dikkat çeken çıkış

Rus lider ABD'nin Orta Doğu politikasının İsrail tarafından yönlendirildiği yönündeki değerlendirmeye ise katılmadığını iletti:

“Yine de görevdeki ABD liderliği kendi ulusal çıkarlarını takip ediyor. Bu konuda hiçbir şüphem yok. Başkan Trump'ı tanıyorum. Kimin etkisi olduğu, bu çıkarları nasıl değerlendirdiğimiz ve benzeri konular ise farklı bir sorudur.”

"ABD KENDİ ÇIKARLARINI TAKİP EDİYOR"

Avrupa ülkelerinin de NATO müttefikleri olarak Washington'ın politikaları üzerinde etkisinin bulunduğunu söyleyen Putin, bunun ABD politikasının başka ülkeler tarafından belirlendiği anlamına gelmediğini savundu.

"Muhtemelen bir etki ve nüfuz vardır, bu her zaman böyle olmuştur. Neticede ABD, özellikle Başkan Trump yönetiminde kendi ulusal çıkarlarını takip etmektedir."

Putin'e Ankara'ya yönelik tehditler soruldu! Rus liderden dikkat çeken çıkış

İRAN'IN ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUMU İÇİN RUSYA TEKLİFİ

Putin'e toplantıda İran'daki gelişmeler ve Tahran'ın nükleer programı da soruldu.

Moskova'nın sorunların barışçıl yollarla çözülmesinden yana olduğunu belirten Putin, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması yönündeki beklentisini dile getirdi.

Rusya'nın geçmişte İran'ın nükleer programıyla ilgili krizin çözümünde önemli rol oynadığını ve nükleer anlaşmanın oluşturulmasına katkı sağladığını söyleyen Putin, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun Rusya'ya taşınması yönündeki tekliflerinin hâlâ geçerli olduğunu açıkladı.

“Bu teklif hala masada. Başlangıçta bunu biz teklif ettik. Bu olumlu deneyimin tekrarlanmasını, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun Rusya Federasyonu topraklarına çıkarılmasını önerdik. Şunu da söylemek gerekir ki başlangıçta herkes kabul etti; İranlılar kabul etti, Amerikalılar kabul etti, İsrailliler kabul etti."

Putin, daha sonra ABD'nin tutumunu değiştirdiğini belirterek şöyle devam etti:

"Ancak daha sonra ABD pozisyonunu sertleştirdi. Uranyumun çıkarılması gerektiğini ancak yalnızca ABD'ye götürülmesi gerektiğini söylediler. Bunun ardından İran da pozisyonunu sertleştirdi."

PUTİN'DEN NÜKLEER SİLAH MESAJI

New START anlaşmasının geleceği üzerine ise Putin, "Bütün uluslararası anlaşmalardan çıkan biz değiliz” dedi. ABD'nin çeşitli gerekçelerle anlaşmalardan çekildiğini öne süren Putin, Moskova'nın ise diyaloğu yeniden başlatmak için girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Rus lider, Rusya'nın dünyada benzeri bulunmadığını ileri sürdüğü yeni silah sistemleri geliştirdiğini de belirtti. Bununla birlikte nükleer silahların oluşturduğu tehdidin farkında olduklarını vurgulayan Putin, bu alandaki anlaşmaların ve caydırıcılık mekanizmalarının gerekli olduğunu hatırlattı.

Putin, karşılıklı irade olması halinde Rusya'nın ABD ile nükleer silahlar konusunda diyaloğu yeniden başlatmaya hazır olduğunu yineledi.

"RUSYA, ABD VE ÇİN ÜÇLÜ GÖRÜŞEBİLİR"

Rusya, ABD ve Çin liderlerinin APEC Zirvesi kapsamında üçlü bir görüşme gerçekleştirme ihtimaline ilişkin soruyu da cevaplayan Putin, böyle bir formata kapıyı açık bıraktı:

"APEC Zirvesi sırasında üçlü bir toplantıya gelince, muhtemelen bu da mümkün. Daha önce de söylediğim gibi bu büyük ölçüde etkinliğin ev sahibi olarak Çin'e bağlı olacaktır. Ancak tekrar ediyorum, görüşmek her zaman faydalıdır. Önemli olan müzakere sürecinin konusunu belirlemektir."

Putin ayrıca Rusya ve Çin'in medeniyetler arası ilişkiler konusunda ortak yaklaşımlara sahip olduğunu belirterek Moskova'nın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in girişimlerini desteklediğini söyledi. Rus lider, iki ülkenin Kuzey Deniz Rotası'nı da karşılıklı çıkarları doğrultusunda kullanabileceğini ifade etti.

BM'DEKİ VETO HAKKINI SAVUNDU

Putin'in gündemindeki bir diğer başlık Birleşmiş Milletler oldu. BM'deki bazı karar alma mekanizmalarının eski görünebileceğini belirten Putin, buna rağmen Güvenlik Konseyi devre dışı bırakılarak hareket edilmemesi gerektiğini söyledi.

Rus lider, veto hakkının büyük askeri güçler arasındaki anlaşmazlıkların doğrudan çatışmaya dönüşmesini önlemek amacıyla oluşturulduğunu ileri sürdü:

"Bir ülke veto koyduysa mesele bitmiştir, uygulanamaz."

Putin ayrıca Güvenlik Konseyi'nde küresel çoğunluğu temsil eden ülkelerin daha fazla yer alması gerektiğini belirterek Hindistan ve Afrika ülkelerine işaret etti.

AVRUPA'YA MESAJ

Avrupa ile gelecekte kurulabilecek ilişkilere de değinen Putin, Rusya'nın Avrupa'yı gelecekteki geniş Avrasya ortaklığının bir parçası olarak görmeye devam edeceğini açıkladı.

Moskova'nın Avrupa ile yeniden diyalog kurulması için ön şartının bulunmadığını belirten Putin, Rusya'nın Avrupa Birliği'ni parçalamaya çalıştığı yönündeki değerlendirmeleri de reddetti:

"AB varlığını sürdürür, İtalya AB üyesi olarak kalır ya da kalmaz; bu bizim meselemiz değil. Bu tartışmaya dahil olmak dahi istemiyoruz. Çünkü aynı saniye içinde Rusya'nın AB'yi parçalamak istediğini söyleyeceklerini biliyoruz. Oysa biz hiçbir şeyi parçalamak istemiyoruz. Sadece inşa etmek ve iş birliği yapmak istiyoruz."

Putin, şartların olumlu yönde gelişmesi halinde Rusya'daki bazı Avrupalı şirketlerin işletmelerini geri alabileceklerini iddia etti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala