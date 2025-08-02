Rusya, Güney Kıbrıs’ı tehdit etti! Cezasız bırakmayız!”

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Christodoulides ve Temsilciler Meclisi Başkanı Anita Demetriou’yu, Rusya’ya karşı "nefret söylemi" içeren açıklamalar yapmakla suçladı.

Bakanlık, resmi internet sitesinde yayımladığı “Rusofobik Tezahürlere Örnekler” başlıklı bölümde, GKRY’li liderlerin açıklamalarını “Batılı elitlerin Rus karşıtı söylemlerine açık bir örnek” olarak listeledi ve bu tür dezenformasyon içeren, kışkırtıcı açıklamaların cezasız kalmayacağını vurguladı.

Kremlin, söz konusu açıklamaların, Rusya-Ukrayna savaşında tarafgirlik ve düşmanca tutum içerdiğini savundu.

"YAPTIRIMLAR VE AÇIKLAMALAR MOSKOVA'YI HEDEF ALIYOR"

Christodoulides ve Demetriou’nun, AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarına tam destek verdikleri ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü savunan açıklamaları, Kremlin tarafından doğrudan “Rus düşmanlığı” olarak tanımlandı.

Moskova'nın dikkat çektiği bir diğer unsur ise, Kıbrıs Rum Temsilciler Meclisi Başkanı Anita Demetriou’nun Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlığını "işgal olarak nitelendirmesi oldu.

Kremlin, söz konusu açıklamaların yalnızca Rusya’ya yönelik değil, Türkiye gibi bölgesel aktörlere karşı da yöneldiğine işaret ederek, Rum liderlerin söylemlerini, Batı’nın çifte standartlı ve agresif dış politikasının bir tezahürü olarak değerlendirdi.

RUMLAR NE DEMİŞTİ?

Christodoulides, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarında "Ukrayna'nın yanında ve tarihin doğru tarafındayız" ifadelerine yer vererek, Avrupa’nın Rusya’ya karşı birleşik ve kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Demetriou ise, Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerini kınarken Türkiye’yi de hedef alarak, Kıbrıs’ın Türkiye tarafından işgal edildiği yönündeki söylemini yineledi. "Kıbrıs gibi, Ukrayna'nın da egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli" diyen Demetriou, AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarına tam destek verdiklerini belirtti.