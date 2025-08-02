Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Rusya, Güney Kıbrıs’ı tehdit etti! Cezasız bırakmayız!”

Rusya, Güney Kıbrıs’ı tehdit etti! Cezasız bırakmayız!”

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Rusya, Güney Kıbrıs’ı tehdit etti! Cezasız bırakmayız!”
Rusya, Güney Kıbrıs, GKRY, Rusya-Ukrayna Savaşı, Diploma, Dış Politika, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides ve Meclis Başkanı Anita Demetriou’nun Rusya karşıtı açıklamalarını hedef aldı. Bakanlık, GKRY’li liderlerin ifadelerini “Rusofobik tezahür” olarak nitelendirerek, bu tür açıklamaların cezasız bırakılmayacağını vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Christodoulides ve Temsilciler Meclisi Başkanı Anita Demetriou’yu, Rusya’ya karşı "nefret söylemi" içeren açıklamalar yapmakla suçladı.

Bakanlık, resmi internet sitesinde yayımladığı “Rusofobik Tezahürlere Örnekler” başlıklı bölümde, GKRY’li liderlerin açıklamalarını “Batılı elitlerin Rus karşıtı söylemlerine açık bir örnek” olarak listeledi ve bu tür dezenformasyon içeren, kışkırtıcı açıklamaların cezasız kalmayacağını  vurguladı.

Kremlin, söz konusu açıklamaların, Rusya-Ukrayna savaşında tarafgirlik ve düşmanca tutum içerdiğini savundu.

Rusya, Güney Kıbrıs’ı tehdit etti! Cezasız bırakmayız!” - 1. Resim

"YAPTIRIMLAR VE AÇIKLAMALAR MOSKOVA'YI HEDEF ALIYOR"

Christodoulides ve Demetriou’nun, AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarına tam destek verdikleri ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü savunan açıklamaları, Kremlin tarafından doğrudan “Rus düşmanlığı” olarak tanımlandı.

Moskova'nın dikkat çektiği bir diğer unsur ise, Kıbrıs Rum Temsilciler Meclisi Başkanı Anita Demetriou’nun Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlığını "işgal olarak nitelendirmesi oldu.

Kremlin, söz konusu açıklamaların yalnızca Rusya’ya yönelik değil, Türkiye gibi bölgesel aktörlere karşı da yöneldiğine işaret ederek, Rum liderlerin söylemlerini, Batı’nın çifte standartlı ve agresif dış politikasının bir tezahürü olarak değerlendirdi.

RUMLAR NE DEMİŞTİ?

Christodoulides, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarında "Ukrayna'nın yanında ve tarihin doğru tarafındayız" ifadelerine yer vererek, Avrupa’nın Rusya’ya karşı birleşik ve kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Demetriou ise, Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerini kınarken Türkiye’yi de hedef alarak, Kıbrıs’ın Türkiye tarafından işgal edildiği yönündeki söylemini yineledi. "Kıbrıs gibi, Ukrayna'nın da egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli" diyen Demetriou, AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarına tam destek verdiklerini belirtti.

Kaynak: Dış Haberler
Evinin banyosunda ölü bulunmuştu! 'Nida' cinayetinde yabancı uyruklu zanlıdan itirafFETÖ'cü samanlığın içinde yakalandı! 14 yıl kesinleşmiş cezası var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yüzlerce insan hayatını kaybetti, onlar "yardım gönderdik" dedi! Soykırıma "100 milyon yemek dağıtımı" kılıfı - DünyaSoykırıma "100 milyon yemek dağıtımı" kılıfıDün 10, bugün 19 kilometre püskürttü! 2 gün üst üste patladı, gökyüzünden kül yağdı - DünyaDün 10, bugün 19 kilometre püskürttü!Daha önce hiç görülmedi: Dünya’nın dibinde yaşıyorlar! Tarihi baştan yazdıracak keşif! - DünyaDaha önce hiç görülmedi: Tarihi baştan yazdıracak keşif!Çocuk çetesi ülkede terör estirdi! İngiltere'de binlerce ürün yağmalandı, görenler hayret etti - DünyaÇocuk çetesi ülkede terör estirdi!95 Gazzeli çocuk İsrail kurşunuyla başından vurularak katledildi! - Dünya95 Gazzeli çocuk başından vurularak katledildiTürkiye KKTC’yi sil baştan donattı! Akdeniz’de güç dengesini Rumları çıldırtacak - DünyaTürkiye KKTC’yi sil baştan donattı!
Sonraki Haber Yükleniyor...