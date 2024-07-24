Rusya İHA kontrol merkezini imha etti! İşte o görüntüler

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Anadolu Ajansı 24 Temmuz 2024 19:54 - Güncelleme: 24 Temmuz 2024 20:10 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Dünya olası bir büyük savaş ile karşı karşıyayken Rusya, Ukrayna'nın İHA kontrol merkezini imha etti. Saldırıda kontrol merkezi ve içerideki personelin etkisiz hale getirildiği belirtildi.