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Rusya İHA kontrol merkezini imha etti! İşte o görüntüler

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünya olası bir büyük savaş ile karşı karşıyayken Rusya, Ukrayna'nın İHA kontrol merkezini imha etti. Saldırıda kontrol merkezi ve içerideki personelin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Olası bir 3. Dünya Savaşı'na karşı ülkeler panik içerisindeyken, Rusya'dan Ukrayna'ya dikkat çeken bir saldırı düzenlendi. Açıklama ise Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Rusya İHA kontrol merkezini imha etti! İşte o görüntüler - 1. Resim

FÜZEYLE HEDEF ALINDI

Bakanlık, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri eylemlerine ilişkin açıklamasında; Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 63'ncü Mekanize Tugayı komuta merkezinin İskender-M taktik füzesiyle imha edildiğini duyurdu.

Rusya İHA kontrol merkezini imha etti! İşte o görüntüler - 2. Resim

İHA KONTROL MERKEZİ İMHA EDİLDİ

Saldırıda, İHA kontrol merkezi ve personelinin de etkisiz hale getirildiği açıklandı. Öte yandan saldırının Ukrayna'nın müzakere çağrılarının ardından gerçekleşti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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