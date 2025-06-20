Rusya, İran'a desteğini açıkça göstermişti! ''Sinyallerimizin İsrail'e ulaştığını umuyoruz'' diyerek gözdağı verdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu sabah İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e muhtemel bir suikastin "Pandora'nın kutusunu açacağını" ifade etti. Ardından Rusya Nükleer Enerji Başkanı tarafından yapılan açıklamada, yüzlerce Rus’un görev yaptığı İran'ın Buşehr Nükleer Santrali'ndeki koşulların oldukça normal seyrettiği ve her şeyin kontrol altında olduğu bildirildi.

İngiltere merkezli Sky News'a konuşan Peskov, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya dair değerlendirmede bulundu.

İsrail'in ABD'nin yardımıyla Hamaney'e suikast düzenlemesi durumunda Rusya'nın tepkisinin çok olumsuz olacağını belirten Peskov, "Bunu kesinlikle onaylamayız" dedi.

''MUHTEMEL BİR SUİKAST PANDORA'NIN KUTUSUNU AÇAR''

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e muhtemel bir suikastin "Pandora'nın kutusunu açacağını" ifade etti.

''DURUM SADECE BÖLGE İÇİN DEĞİL, KÜRESEL OLARAK DA TEHLİKELİ''

Peskov, durumun son derece gergin ve sadece bölge için değil küresel olarak da tehlikeli olduğunu vurgulayarak, çatışmanın taraflarının genişlemesinin potansiyel olarak daha da tehlikeli olacağı konusunda uyarıda bulundu.

İki ülke arasındaki duruma başka ülkelerin dahil olması olasılığının bölgede başka bir çatışma döngüsü oluşturacağını belirten Peskov, bunun ayrıca gerilimin tırmanmasına da yol açacağını aktardı.

''İRAN'DAKİ BUŞEHR NÜKLEER SANTRALİ'NDE TÜM KOŞULLAR NORMAL''

Öte yandan Rusya Nükleer Enerji Başkanı Aleksey Lihaçev, yüzlerce Rus uzmanın görev yaptığı İran'ın Buşehr Nükleer Santrali'ndeki koşulların "normal" kaldığını ve tamamen kontrol altında olduğunu söyledi.

''TÜM SİNYALLERİMİZİN İSRAİL LİDERLİĞİNE ULAŞTIĞINI UMUYORUZ''

Tesisin güncel durumunu soran muhabirlere açıklamalarda bulunan Lihaçev şu ifadelerde bulundu: