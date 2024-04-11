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Rusya, Kiev'deki büyük enerji tesislerini vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Rusya, Kiev&#039;deki büyük enerji tesislerini vurdu

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ukrayna genelinde enerji tesislerine saldırı düzenleyen Rusya, başkent Kiev’de büyük bir elektrik santralini vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yaptığı açıklamada, saldırıyı “terör” olarak belirtirken, “Hava savunma sistemlerine ihtiyacımız var, göz yummaya ve uzun tartışmalara değil” ifadelerini kullandı.

Ukrayna genelinde bugün çok sayıda enerji tesisine saldırı düzenleyen Rus güçleri, başkent Kiev’de büyük bir elektrik santralini füze ve insansız hava aracı (İHA) ile vurdu.

Kiev yakınlarındaki Trypilska termik santralinden bir yetkili yaptığı açıklamada, Rusya’nın gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırılar nedeniyle santralin de tamamen tahrip olduğunu söyledi. Ukrayna Hava Kuvvetleri, saldırıda toplam 82 füze ve İHA kullanıldığını ve hava savunma sistemlerinin gelen 18 füze ile 39 İHA’yı düşürdüğünü bildirdi.

Rusya, Kiev'deki büyük enerji tesislerini vurdu - 1. Resim

ZELENSKİY'DEN YARDIM ÇIĞLIĞI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, saldırıyı “terör” olarak belirtirken, “Hava savunma sistemlerine ihtiyacımız var, göz yummaya ve uzun tartışmalara değil” ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Ukrayna'daki yakıt ve enerji tesislerinin vurulduğu belirtilirken, saldırıların Ukrayna’nın Rusya’daki petrol, gaz ve enerji tesislerine yönelik düzenlediği İHA saldırılarına bir cevap olduğu aktarıldı.

Elektrik şebekesi operatörü Ukrenergo tarafından yapılan açıklamada da, Odesa, Harkov, Zaporijya, Lviv ve Kiev bölgelerine düzenlenen saldırılarda trafo merkezlerinin ve elektrik üretim tesislerinin zarar gördüğü aktarıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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