Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldı! 'Büyük saldırı' başlattı

Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alan büyük bir saldırı başlattı. Saldırılarda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alan çok büyük bir saldırı başlattı.

Ukrayna Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın batı ve güneyindeki enerji altyapısına gece boyunca saldırı düzenlediğini belirtildi.

"Zaporijya ve Lviv bölgelerindeki (operatör) Ukrenergo tesislerindeki ekipman hasar gördü" diyen bakanlık, Zaporijya'da iki çalışanın yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını da sözlerine ekledi.

Bakanlık, bunun son üç ay içinde "enerji altyapı tesislerine yönelik sekizinci büyük, birleşik saldırı" olduğunu söyledi.

ELEKTRİK ÜRETİM KAPASİTESİ FELCE UĞRADI

Rus işgalinin üzerinden iki yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen, hedefli füze ve insansız hava aracı saldırıları Ukrayna'nın elektrik üretim kapasitesini felce uğrattı ve Kiev'i elektrik kesintileri uygulamaya ve Avrupa Birliği'nden malzeme ithal etmeye zorladı.

Perşembe günü Ukraynalı yetkililer, yedi çalışanın yaralandığı büyük bir gece saldırısında bir elektrik santrali de dahil olmak üzere enerji altyapısının hasar gördüğünü söyledi. Ukrayna'daki en büyük özel enerji şirketi olan DTEK, saldırıların tesislerinden birinde "ciddi hasara" yol açtığını belirtti.

"ENERJİ KAPASİTESİNİN YARISINI YOK ETTİ"

Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'ye göre Rus saldırıları Ukrayna'nın enerji kapasitesinin yarısını yok etti.

Zelenskiy bu hafta yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki tüm hastane ve okulların "mümkün olan en kısa sürede" güneş panelleriyle donatılması gerektiğini açıkladı ve "Rusya'nın bize ısı ve elektrik konusunda şantaj yapma girişimlerinin başarısız olmasını sağlamak için her şeyi yapıyoruz" dedi.