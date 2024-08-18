Rusya, 'Z' sembolünün fikir babasının biletini kesti

Rusya-Ukrayna savaşının sembolü Z işaretini fikir babası Andrey Ilnitski 2015 yılından bu yana sürdürdüğü Rusya Savunma Bakanlığı'ndaki danışmanlık görevinden alındı.

ABD füzeleri Rusya topraklarında! Ukrayna Kursk'u bombalamaya devam ediyor

ABD füzeleri Rusya topraklarında! Ukrayna Kursk'u bombalamaya devam ediyor

Savaşta Ukrayna'nın füzeleri ile mücadele safhasına geçen Rusya'da çok konuşulacak bir görevden alma yaşandı. Rus birliklerinin sembolü haline gelen Z işaretinin fikir babası Andrey Ilnitski’nin 2015 yılından bu yana sürdürdüğü danışmanlık görevinden alınarak Rusya Savunma Bakanlığı’ndan ihraç edildiği ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ilnitski’nin görevden alındığı, TASS haber ajansının önceki gün kendisiyle ilgili bir makalede “eski danışman” ifadesini kullanmasıyla ortaya çıktı.

ADI YOLSUZLUK SORUŞTURMASINA KARIŞMIŞTI

Iltniski’nin altında çalıştığı eski Savunma Bakanı Sergey Şoygu, geçen mayıs ayında görevden alınmış daha sonra yedi üst düzey general de görevden uzaklaştırılarak haklarında yolsuzluk soruşturmaları başlatılmıştı.

Z SEMBOLÜ NEDİR?

Rusya-Ukrayna savaşı başladığında tüm Rus zırhlıları üzerinde görülen “Z” işareti, kısa sürede Ukrayna savaşının sembolü haline gelmişti. Sporculardan politikacılara birçok kişi kıyafetlerinin üzerine Z sembolünü işlerken, Rusya sokaklarında, araçlarda, toplu taşıma duraklarında bu sembol görünüyordu. Sembolün neyi temsil ettiğine ilişkin teoriler ortaya atılırken, eski Savunma Bakanı Şoygu “Zafer bizim” anlamına geldiğini açıklamıştı.