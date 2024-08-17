ABD füzeleri Rusya topraklarında! Ukrayna Kursk'u bombalamaya devam ediyor

Ukrayna, Rusya'ya ait Kursk topraklarında ilerleyişini sürdürüyor. Rusya kanadından yapılan açıklamada bölgenin ilk kez Batı yapımı bir füzeyle vurulduğu duyuruldu. Öte yandan Ukrayna, 11 günde 82 yerleşim yerini ele geçirdi.

Ukrayna, Rusya ile savaşının ilk gününden bu yana ilk kez saldırı konumuna geçti ve Kursk bölgesini ele geçirmeye başladı. Rusya binlerce kişiyi bölgeden tahliye ederken Ukrayna'nın Batı'nın desteğiyle Kursk bölgesine "terör saldırısı" gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Rusya'nın açıklamalarından günler sonra Ukrayna ABD menşeili füze ile Seym Nehri üzerindeki köprüyü vurdu.

Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk, Rus ordusuna ikmal yolunun hedef alındığını belirtti.

Kursk bölgesinde çatışmalar devam ederken, bölgedeki sivillerin sınırdaki yerleşim birimlerinden Kursk merkezine tahliyeleri ve insani yardım faaliyetleri sürüyor

ABD FÜZELERİ RUSYA'DA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kursk bölgesi ilk kez Batı yapımı, muhtemelen ABD’ye ait HIMARS çoklu roketatar sistemiyle vuruldu.

Seim Nehri üzerindeki köprü saldırı sonucu yıkıldı, tahliye edilen sivillere yardım sağlayan gönüllüler öldürüldü" ifadelerini kullandı.

BİR GÜNDE 3 KİLOMETRE İLERLEDİLER

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskyi, "Saldırı grubundaki birliklerimiz düşman tarafına doğru çeşitli yerlerde bir ila 3 kilometre ilerleme kaydetti. Tüm cephe hattı boyunca çatışmalar devam ediyor. Genel olarak durum kontrol altında" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA 82 YERLEŞİM YERİNİ ELE GEÇİRDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e video bağlantısıyla brifing veren Syrskyi, Ukrayna sınırına yaklaşık 11.5 kilometre uzaklıktaki Malaya Loknya bölgesinde çatışmalar olduğunu aktardı. Syrskyi çatışmalar sırasında birçok Rus askerin esir alınmasının beklendiğini ifade etti.

Sivillerin tahliyesi sürüyor

Ukrayna yönetimi, 6 Ağustos'tan bu yana bölgede bin 150 kilometrekarelik alanda 82 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiğini belirtiyor.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiği ve terörle mücadele durumunun ilan edildiği bölgede, 121 bin kişinin tahliye olduğu, toplam 180 bin kişinin tahliye edileceği açıklanmıştı.

Ukrayna ordusunun, Kursk bölgesine yönelik saldırılarında 12 kişinin hayatını kaybettiği, 10 çocuk dahil 121 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi, hükümet üyeleri, Belgorod, Bryansk ve Kursk bölgelerinin valileri ile yaptığı toplantıda, Rus güçlerinden, Ukraynalı askerleri Rus topraklarından çıkarılmasını ve devlet sınırının güvenirliğinin sağlamasını istemişti.