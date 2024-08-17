Savaş, yeni cephede şiddetleniyor! Ukrayna, Rusya’da üs kuruyor

Ukrayna ile Rusya arasında Kursk bölgesindeki çatışmalar şiddetleniyor. Ukrayna, Rusya’da üs kuran, 1.150 kilometrekarelik alan ve 82 yerleşim biriminde kontrolü sağladı.

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos’ta sınırı geçerek Rusya’nın Kursk bölgesine başlattığı sürpriz saldırıların ardından şiddetli çatışmalar sürüyor. 1.150 kilometrekarelik alan ve 82 yerleşim biriminde kontrolü sağlayan Ukrayna ordusu, operasyona ilişkin ilk kez görüntü paylaştı. Görüntülerde, Rus hedefleri füzelerle imha ediliyor ve Ukrayna ordusu tanklarla saldırıya geçiyor. Rus askerlerinin esir alınmasına ilişkin karelerin bulunduğu paylaşımda, Ukrayna ordusu farklı yerleşim birimlerine giriyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy “Sırskiy ile Suca şehirlerinin kontrolü tamamen sağlandı. Buraya Ukrayna askerî komuta merkezi kuruluyor” dedi. Askerî komuta merkezi kurulması planlanan ve Rus topraklarının yaklaşık 10 kilometre içinde bulunan Suca, Ukrayna’nın ele geçirdiği yerlerin en büyüğü.

KİEV’İN ELİ GÜÇLENECEK

Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Tolga Sakman “Ukrayna’nın saldırısının çeşitli siyasi veya askerî sebepleri ve etkileri olduğu açık. Ukrayna mümkün olduğunca çok Rus toprağını ele geçirerek Moskova üzerinde baskı kurmak istiyor. Rusya tarafından işgal edilen Ukrayna toprakları, Ukrayna tarafından işgal edilen Rus topraklarıyla takas edilebilir. Askerî bir strateji olarak, Rus topraklarında ilerleme Ukrayna’nın tartışmalı bölgelerindeki nüfus için bir tampon bölge de oluşturabilir. Buna ek olarak ilerleme, Rus ordusunu zayıflatmayı amaçlıyor. Saldırının yoğunlaştığı Suca ekseni, ana tren hatlarından biri olan Lgov-Belgorod demir yolu üzerinde yer alıyor ve bu hat, Harkiv’deki Rus Görev Grubu’nun ana lojistik deposu olan Belgorod’a gidiyor. Ayrıca saldırı Ukrayna’daki ana cephe hattı boyunca Rus ordusunu zayıflatabilir” dedi.

RUSYA NATO'YU İŞARET ETTİ

Ukrayna’nın karşı saldırısına tepki, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Nikolay Patruşev’den geldi. Rus “İzvestiya” gazetesine röportaj veren Patruşev, Batı’nın Ukrayna’ya destek sağladığını, silah ve askerî eğitmen gönderdiğini hatırlatarak “Kursk bölgesindeki operasyon da NATO ve Batı istihbaratının katılımıyla planlandı” diye konuştu. ABD’nin Kursk ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Patruşev “Washington yönetiminin, Kiev’in Kursk’ta işlediği suçlara karışmadığı yönündeki açıklamaları gerçekleri yansıtmıyor. ABD her zaman bir şey söyler ve başka bir şey yapar. Amerikalıların desteği olmasaydı Kiev, Rus toprağına girme riskini almazdı” değerlendirmesini yaptı. Patruşev “ABD’nin Ukrayna’yı askerî projeye dönüştürdüğünü” söyleyerek “Ukrayna halkı, Amerikan çıkarları uğruna acı çekiyor” ifadesini kullandı.