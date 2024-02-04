Rusya zehir zemberek açıklamayla duyurdu! Ukrayna Luhansk'ı vurdu, en az 20 ölü var
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Luhansk bölgesindeki Lısıçansk kentinde bir fırına, Ukrayna ordusunca düzenlenen saldırıda 20 kişinin öldüğünü bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, söz konusu eylemin "terör saldırısı" olduğunu söyledi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Ukrayna'nın, Luhansk bölgesindeki bir fırına yönelik saldırısında 20 kişinin öldüğünü duyurdu. Bakanlıktan Ukrayna'nın Rusya tarafından ilhak edilen Luhansk bölgesine yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
"FIRIN ÇÖKTÜ"
Açıklamada, "Ukrayna ordusunun bombardımanı sonucu Luhansk'ta 2 katlı bir fırın çöktü, siviller yaralandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları, enkazdan 20 kişinin cesedini çıkardı." ifadesi kullanıldı.
"TERÖR SALDIRISI"
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı açıklamada, saldırı sırasında fırında onlarca sivillerin bulunduğunu belirterek, söz konusu eylemin "terör saldırısı" olduğunu söyledi.
Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı