Rusya zorla cepheye sürüyor, Başkurtlar ayaklandı

Rusya’nın asker deposu olarak gördüğü Başkurdistan, sonunda sokaklara döküldü. Başkurt halkı zengin altın ve petrol-gaz yataklarının sömürülüp, Ukrayna cephesine sürülmelerine karşı çıktı. Kazak araştırmacı Okutan: Cephedeki askerlerin yüzde 30’u Türk...

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Rusya-Ukrayna savaşında asker deposu olarak görülen Başkurdistan’da halk, Moskova yönetimine karşı ayaklandı. Sovyet işgalinden 1990 yılında kurtulan Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti, Putin döneminde yeniden Rus hegemonyasına girdi. Başkurt halkı sahip olduğu altın ve zengin petrol-gaz yataklarının sömürülmesi ve Ukrayna savaşına zorla götürülme uygulamalarına isyan etti. Binlerce Başkurt, Baymak merkezli isyana destek veriyor.

Bölge aydınlarından Araştırmacı-Yazar Roza Kurban, Ural-idil boyunda yaşayan Başkurtlar’ın 100 yıllık esarete son verme adına özgürlük meşalesi yaktığını söyledi. Rusların Ukrayna’da savaştırdığı askerlerden binlercesinin bölgeden zorla götürdüğü Başkurt-Türklerden oluştuğunu söyleyen Roza Kurban “Kremlin yönetimi binlerce gencimizi Ukrayna’da kırdırttı. Cenazelerini de uçak masrafı olmasın diye öldükleri yere gömüyorlar. Bazı aileler kendi imkanları ile gidip o savaş cephelerinden evladını aldı Başkurdistan’a getirdi. Üstelik Ukrayna’da karşılarında Kırım Türkleri var. Rusya farklı bir yöntemle Başkurdistan’da soykırım stratejisi uyguluyor” sözleri ile olayların arka planını özetledi.

TÜRKLER YOK EDİLİYOR

Kazak araştırmacı Babusselam Okutan’a göre son isyan dalgası yıllardır Rus işgaline karşı biriken bir öfke patlaması. Rusya’nın Ukrayna batağına saplandığını kaydeden Okutan, “Çin de bundan sonra Tayvan meselesiyle uğraşacak. Tüm kaynakları sömürülen Başkurt Türkleri için süreç ciddi fırsatlar sunuyor. Kremlin güdümlü yönetim Başkurtlara ana dillerinde eğitimi dahi yasakladı. Milyonlarca Başkurt’un ne Başkurdistan ne de Moskova’da hiçbir siyasi ağırlığı yok. Şu an Ukrayna’da savaştırılan Rus askerlerinin yüzde 30’u bölge Türkleri. Kazak ve Kırgız halkı bu isyana destek veriyor. Ural dağları başlı başına zenginlik kaynağı. Bölgenin tüm zenginliği Rus ve Ermenilere peşkeş çekiliyor. Başkurtlar müthiş bir zenginliğin tam ortasında yokluk içerisinde kıvranıyor. Diğer yandan Türk nüfusu seyreltme yanında bölgeye Rus ve Ermeni yerleştiriliyor. Rus kuklası Başkurdistan Cumhurbaşkanı Radiy Habirov’un eşi fanatik bir Ermeni. Bütün işleri bu kadın idare ediyor. Yüzlerce Başkurt yaşanan isyan sebebiyle hapse atıldı. Bölge dünyaya kapatıldı. Bütün medya faaliyetleri ve internet dâhil haberleşme kesildi” dedi.

OLAYLAR BÜYÜYOR

Başkurt Hareketi lideri Fail Alsınov’un terör suçlaması ile tutuklanmasının ardından başlayan olaylar büyüyor. Halk bir yandan Rus kuklası olan Cumhurbaşkanı Habirov’un istifasını diğer yandan Alsınov’un serbest bırakılmasını istiyor. Baymak merkezli ayaklanma Ufa ve benzeri Türk merkezlere de sıçradı.