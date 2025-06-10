Rusya'da Apple'a LGBT cezası!

Rusya'da, Apple'a LGBT propagandası yaptığı gerekçesiyle 6 milyon ruble (yaklaşık 76 bin dolar) para cezası verildi.

Rusya'da Apple aleyhine açılan 'LGBT' davası, başkent Moskova'da görüldü.

Apple'ın LGBT propagandası yaptığına karar veren mahkeme, ABD merkezli şirketin 6 milyon ruble (yaklaşık 76 bin dolar) para cezası ödemesine hükmetti. Rusya'da bu konuda Apple'a verilen ikinci ceza oldu.

APPLE'A DAHA ÖNCE DE CEZA KESİLMİŞTİ

Ülkede 19 Mayıs'ta, Apple'a LGBT propagandası yaptığı gerekçesiyle 7,5 milyon ruble (yaklaşık 94 bin dolar) para cezası verilmişti. Rusya'da, LGBT hareketi geçen yıl terörist ve aşırılıkçılar listesine dahil edilmişti.