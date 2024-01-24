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    Rusya'da askerî uçak düştü! Ukraynalı esirlerin bulunduğu uçakta ölüler var

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Rusya'da düşen İl-76 uçağında, değişime götürülen 65 Ukraynalı askeri esirin yanı sıra 3'ü refakatçi 6'sı mürettebat olmak üzere 74 kişinin bulunduğu bildirildi.

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Rusya Savunma Bakanlığı, içerisinde 65 Ukraynalı askeri esirin de bulunduğu İl-76 tipi uçağın Belgorod bölgesinde düştüğünü bildirdi.

    74 KİŞİYİ TAŞIYAN UÇAK YERE ÇAKILDI

    Bölgeden çekilen görüntülerde, uçağın Ukrayna sınırının sadece 40 km kuzeyindeki Belgorod'a düştüğünü gösteriyor.

    Rusya'da düşen İl-76 uçağında, değişime götürülen 65 Ukraynalı askeri esirin yanı sıra 3'ü refakatçi 6'sı mürettebat olmak üzere 74 kişinin bulunduğu bildirildi.

    Ukrayna merkezli 112 haber kanalının haberine göre uçakta bulunan 74 kişinin tamamı hayatını kaybetti.

    Rusya devlet haber ajansı RIA Novosti, uçağın esir takası için 65 Ukraynalı esir askeri taşıdığını bildirdi.

    Haberde uçakta 6 mürettebat ve 3 refakatçi de bulunduğu belirtildi.

    YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

    Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov, feci olayı doğruladı.

    Sosyal medya paylaşımında, "Soruşturma ve ilk müdahale ekipleri şu anda olay yerinde çalışıyor. Çalışma programımı yeniden düzenledim ve bölgeye gidiyorum.'" ifadelerini kullandı.

    Patlamadan yaklaşık bir saat önce Rus yetkililer yaklaşan füze alarmı vermişti.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Rus Hava Kuvvetleri'nden bir komisyon, kazanın nedenlerini belirlemek üzere uçağın düştüğü yere uçtuğunun altını çizen Savunma Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

    Bölgenin acil servis temsilcilerinden alınan bilgiye göre ambulans ekiplerinin Koroça bölgesinde uçağın düştüğü yere doğru yola çıktığı belirlendi.

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    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    RusyaUkrayna
    Haberler > Dünya > Rusya'da askerî uçak düştü! Ukraynalı esirlerin bulunduğu uçakta ölüler var
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