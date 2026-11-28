Rusya'nın doğusundaki Kamçatka bölgesinde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Pasifik Ateş Çemberi deprem kuşağında yer alan Rusya'nın doğu kıyıları şiddetli bir sarsıntıyla sallandı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre Rusya'nın Kamçatka bölgesindeki Yelizovo kenti yakınlarında Türkiye saatiyle 16.15'te 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Rusya'da korkutan deprem! 6,7 ile sallandılar

MERKEZ ÜSSÜ VE DERİNLİĞİ AÇIKLANDI

USGS tarafından paylaşılan teknik verilere göre sarsıntının yerin 188,4 kilometre derinliğinde gerçekleştiği, merkez üssünün ise 53,72 derece kuzey enlemi ile 158,08 derece doğu boylamında bulunduğu kaydedildi.

Rusya'da korkutan deprem! 6,7 ile sallandılar

Sarsıntının ardından bölgedeki sismik hareketlilik yakından takip edilirken, depreme ilişkin can veya mal kaybı olup olmadığına dair resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Ayrıntılar geliyor...

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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