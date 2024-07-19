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Rusya'dan ABD'li gazeteciye hapis cezası! Casusluktan 16 yıl yatacak

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Wsj, Rusya Federal Güvenlik Servisi, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rusya’da mahkeme, The Wall Street Journal’ın 32 yaşındaki gazetecisi Evan Gershkovich’i casusluktan suçlu bularak 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Gershkovich, Soğuk Savaş’tan bu yana casuslukla Rusya’da tutuklanan ilk ABD’li gazeteci oldu.

The Wall Street Journal (WSJ )gazetesinin 32 yaşındaki Moskova muhabiri ABD vatandaşı Evan Gershkovich, 29 Mart 2023’te Yekaterinburg kentinde haber çalışması yaptığı sırada Rus ordusunun sanayi kompleksi verilerini topladığı gerekçesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Gözaltına alındığı tarihten bu yana hapishanede tutuklu bulunan gazeteci bugün hakim karşısına çıktı.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Rusya’da mahkeme, bugün gerçekleştirilen üçüncü duruşmada Gershkovich’i casusluktan suçlu bularak 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. WSJ davayı bir “aldatmaca” olarak nitelendirirken Gershkovich hakkındaki suçlamaları reddetti.

SOĞUK SAVAŞ'TAN BU YANA TUTUKLANAN İLK ABD'Lİ GAZETECİ

Rus savcıların, CIA emriyle Ukrayna savaşı için tank üreten bir şirket hakkında gizli bilgi topladığını ifade ettiği Gershkovich, Soğuk Savaş’tan bu yana casuslukla Rusya’da tutuklanan ilk ABD’li gazeteci oldu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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