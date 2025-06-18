Rusya'dan ABD'ye kritik uyarı! "İran size saldırabilir"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’yi İsrail’e doğrudan askerî yardım sağlamaması konusunda uyardı. İsrail-İran gerginliği devam ederken, ABD'nin Orta Doğu müdahaleleri sürüyor.

DIŞ HABERLER - İsrail-İran gerginliği devam ederken, ABD'nin Orta Doğu müdahaleleri sürüyor.

Rusya'dan ise ABD'ye yönelik dikkat çeken bir açıklama geldi.

"İSRAİL'E ASKER YOLLAMAYIN"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’yi İsrail’e doğrudan askerî yardım sağlamaması konusunda uyardı.

İran ile İsrail arasındaki devam eden çatışma, Orta Doğu’daki uzun süredir devam eden düşmanlıklar ve stratejik rekabet zemininde gelişiyor. ABD’nin –İsrail’in kilit müttefiki olarak– bu çatışmaya askerî olarak dahil olması, krizi çok daha geniş bir alana yayabilir.

Rusya'nın İran’a yönelik tehdide karşı aldığı tutum, küresel düzeyde artan endişelere işaret ediyor. Özellikle bu savaşın komşu ülkeleri içine çekmesi ve küresel enerji tedarik zincirlerini tehdit etme riski dikkat çekiyor.

"DURUM İSTİKRARSIZLAŞIYOR"

Rus haber ajansı Interfax’a göre, Ryabkov, ABD’ye İsrail’e doğrudan askerî destek vermemesi ve bu tür "spekülatif seçenekleri" dahi düşünmemesi gerektiğini söyledi. Aksi halde bunun “bütün durumu radikal şekilde istikrarsızlaştıracağını” belirtti.

Bu açıklama, Rusya’nın bölgede kontrolsüz tırmanmadan ve kendi çıkarlarının zarar görmesinden duyduğu endişeyi yansıtıyor. Rusya, Orta Doğu’da hem stratejik ortaklıklara hem de askerî varlığa sahip bir ülke.

Ayrıca Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin de durumu “kritik” olarak tanımlayarak Moskova’nın güvenlik ortamındaki kötüleşmeye yönelik endişesini vurguladı.

Bu yılın başlarında İran ile stratejik ortaklık anlaşması imzalayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise taraflara çatışmaları durdurma çağrısında bulundu. Bu çağrı, Rusya’nın hem İran’la yakın ilişkisini hem de bölgede diplomatik nüfuz sahibi olma çabasını ortaya koyuyor.