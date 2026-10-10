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Dünya

Rusya'dan dizel yakıt ihracatı açıklaması: Kısıtlamalar kalkıyor

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Rusya'dan dizel yakıt ihracatı açıklaması: Kısıtlamalar kalkıyor
Başlık ResmiRusya'dan dizel yakıt ihracatı açıklaması: Kısıtlamalar kalkıyor

Rusya, dizel yakıt ihracatına yönelik kısıtlamaları planlanandan önce kaldırmaya hazırlanıyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, kasım ve aralık aylarında ihracatın artırılabileceğini belirtirken ABD ile enerji piyasalarının istikrarı için eş güdüme hazır olduklarını söyledi.

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Rusya'nın ABD'ye ve küresel piyasalara dizel yakıt tedarik etmeye başlayacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın dünyanın önemli dizel yakıt tedarikçilerinden biri olduğunu belirten Novak, “Rusya da kendi adına dizel ihracatına yönelik kısıtlamaları planlanandan önce derhal kaldırmaya başlıyor” ifadelerini kullandı. Söz konusu kararın Rusya içindeki arzı olumsuz etkilemeyeceğini belirten Novak, ülke içindeki dizel yakıt talebinin tamamen karşılanacağını kaydetti.

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KASIM VE ARALIK AYLARINDA İHRACAT ARTABİLİR

Rus rafinerilerindeki bakım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte dizel yakıt ihracatının kasım ve aralık aylarında artırılabileceğini ifade eden Novak, ABD'nin küresel enerji piyasasını istikrara kavuşturma ve enerji ticaretini normalleştirme yönündeki adımlarını olumlu karşıladıklarını söyledi.

Novak, Rusya'nın daha öngörülebilir ve sağlıklı bir enerji piyasasının oluşturulması için ABD ile gelecekte de eş güdüm sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi.

TRUMP, PUTİN İLE ANLAŞMAYI DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Rusya'nın ABD'ye ve küresel piyasalara dizel yakıt tedarik edeceğini açıklamıştı.

Trump, ilk aşamada 300 bin tonun üzerinde dizel yakıt gönderilmesi, kasım ayı boyunca ilave 500 bin ton ve sonraki süreçte 1 milyon ton daha tedarik edilmesi konusunda anlaştıklarını belirtmişti.

ABD Hazine Bakanlığı da Rus motorininin küresel piyasalara arzına izin vermek amacıyla geçici bir genel lisans yayımlayacağını bildirmişti.

Putin ise görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın ABD'ye ve küresel piyasalara petrol ve petrol ürünleri tedarik etmeye hazır olduğunu ifade etmiş, bu adımın küresel ekonomiye olumlu yansıyacağını kaydetmişti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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