Rusya’dan Ermenistan’a “yumuşak darbe” hazırlığı mı? Gizli seçim hamlesi ifşa oldu

2026 seçimlerine hazırlanan Ermenistan’da siyasi kulisler hareketli Azerbaycan kaynaklı iddialara göre, Rusya seçim öncesi Erivan’da “görünmez el” rolünde.

AzeMedia’nın iddiasına göre, Kremlin yönetimi medya ve sivil toplum maskesiyle Ermenistan'da pozisyon almaya başladı.

Rusya Ermeniler Birliği Başkanı Ara Abrahamyan, TASS’a verdiği röportajda "Seçimlere katılmayacağım ama Ermenistan'ı ayağa kaldırmak için tüm gücümle çalışacağım" ifadelerini kullandı.

ERİVAN'DA SİLAHLI GRUPLARIN FAALİYETLERİ GÜNDEMDE

AzeMedia, Erivan’da bazı silahlı grupların faaliyet yürüttüğünü yazdı.

VOMA gibi yapıların aktif olduğu ve geçmişte kullanılan silahların bazı sivillerde bulunduğu bilgisine yer verildi. 2016’da yaşanan polis karakolu baskını örnek gösterildi.

ERİVAN'DAKİ RUS ASKERİ ÜSSÜNDE HAREKETLİLİK YAŞANIYOR

Öte yandan Erivan’daki Rus üssüne askeri teçhizat ve personel sevkiyatının arttığı aktarıldı.

Askeri uzmanlar, şehir içi muharebe sistemlerine uygun araçların bölgeye ulaştığına dikkat çekti.

PAŞİNYAN YÖNETİMİ HEDEFTE İDDİASI

Haberde Kremlin’in Nikol Paşinyan’ın görevden alınması için hazırlık yaptığı iddiasına yer verildi.

Protesto ve sokak hareketlerinin desteklendiği, yeni bir yönetimin oluşturulması halinde Azerbaycan topraklarında hak iddiasının yeniden gündeme gelebileceği ifade edildi.

ROSSOTRUDNİCHESTVO ERİVAN'DA NE YAPACAK?

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da faaliyet gösteren Rusya’ya bağlı "Rossotrudnichestvo" kurumu, Karabağ’dan ayrılan Ermenilerin kişisel verilerini toplamaya başladı.

Kurum bünyesinde bu süreci yönetmek üzere özel bir "koordinasyon merkezi" kurulduğu açıklandı.

Ermeni hükümet kaynaklarına göre, bu merkez aracılığıyla bireylerden pasaport, doğum belgesi ve diğer resmi belgelerin taramaları talep ediliyor. Veri toplama sürecinin, "insani yardım faaliyetleri" kapsamında gerçekleştirildiği iletildi.

BAKÜ: VERİ İSTİSMARI

Azerbaycan güvenlik yetkilileri Karabağ’dan ayrılan Ermenilerin kişisel bilgilerinin bu şekilde toplanmasını, "veri istismarı" olarak değerlendirdi.

Karabağ konusunda hassasiyetini her fırsatta vurgulayan Azerbaycan, Ermenistan topraklarında Rus kurumlarının yürüttüğü bu faaliyetlerin uluslararası denetime açık olması gerektiğini hatırlattı.

RUSYA, SÜNİK'E BAŞKONSOLOSLUK AÇMAYI PLANLIYOR

Rus Dışişleri yetkilileri, Sünik bölgesine başkonsolosluk açmak için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı. Diplomatik ekiplerin sınır bölgelerinde yerel yönetimlerle birlikte çalıştığına değinildi.

AZERBAYCAN'DAN RUSYA'YA UYARI: KARABAĞ BİZİMDİR

Azerbaycan tarafı, Karabağ’dan ayrılanlara yardım adı altında yapılan bu veri toplama faaliyetlerinin, Ermenistan topraklarındaki Rus diplomatik varlığı üzerinden Karabağ’da dolaylı bir "söz hakkı" elde etme amacı taşıdığı görüşünde.

Ayrıca Azerbaycan yönetimi, Hankendi gibi yer adlarının Ermenice karşılıklarının kullanılmasını da diplomatik bir provokasyon olarak nitelendirerek, Rus devlet ajansı TASS’a sert uyarılarda bulunmuştu.