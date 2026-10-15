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Rusya'dan Esad açıklaması! Sığınma hakkı bitiyor mu?

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Rusya'dan Esad açıklaması! Sığınma hakkı bitiyor mu?
Başlık ResmiRusya'dan Esad açıklaması! Sığınma hakkı bitiyor mu?

Rusya, Suriye'de yönetimin değişmesinin ardından Moskova'ya sığınan devrik lider Beşar Esad hakkında kararını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Georgiy Borisenko, Esad'a verilen siyasi sığınma hakkının geri alınmayacağını söyledi. Borisenko, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yönetimiyle ilişkilerin olumlu yönde ilerlediğini de vurgu yaptı.

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|
Müzeyyen Bıyık
MÜZEYYEN BIYIK

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Rusya'ya sığınan eski liderin geleceği tartışma konusu olmaya devam ediyor.

RTVI'ya konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Georgiy Borisenko, Esad'a verilen siyasi sığınma hakkının insani gerekçelerle tanındığını ve kararın yeniden değerlendirilmeyeceğini açıkladı.

Rusya'dan Esad açıklaması! Sığınma hakkı bitiyor mu?
Başlık ResmiRusya'dan Esad açıklaması! Sığınma hakkı bitiyor mu?

Suriye'nin yeni yönetiminin de Moskova'nın tutumundan haberdar olduğunu söyledi.

"ESAD HAKKINDAKİ KARARIMIZ DEĞİŞMEYECEK"

Borisenko, Rusya'nın Esad'a siyasi sığınma hakkı tanımasının kesin bir karar olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Suriye ortaklarımız, Rusya'nın Beşar Esad'a insani mülahazalarla siyasi sığınma hakkı verdiğini çok iyi biliyorlar. Şam'daki mevcut yetkililer de bu Rus kararının sarsılmaz olduğunu anlıyor."

Rus diplomat, Esad'a ilişkin kararın insani gerekçelerle alındığını iddia etti.

"ŞARA YÖNETİMİYLE İLİŞKİLER OLUMLU İLERLİYOR"

Borisenko, Moskova'nın Esad konusundaki tutumuna rağmen Suriye'nin yeni yönetimiyle olumlu ilişkiler geliştirdiğini dile getirdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Moskova'yı iki kez ziyaret ettiğini hatırlatan Borisenko, iki ülke arasında dışişleri bakanları düzeyinde de temasların sürdüğüne dikkat çekti.

Rusya ile Suriye arasındaki siyasi diyaloğun aktif şekilde geliştiğini ifade eden Borisenko, ekonomik iş birliğinin ise henüz aynı seviyeye ulaşmadığını kaydetti:

Siyasi diyaloğumuz oldukça aktif bir şekilde gelişiyor. Ekonomik iş birliği biraz geride kalıyor.

Suriye'deki yeni yönetimin mevcut durumu değerlendirme aşamasını tamamlamasıyla ekonomik ilişkilerin de hız kazanmasını beklediklerini belirten Rus diplomat, iki ülke arasındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde genişleyebileceği mesajını verdi.

Rusya'dan Esad açıklaması! Sığınma hakkı bitiyor mu?
Başlık ResmiRusya'dan Esad açıklaması! Sığınma hakkı bitiyor mu?

RUSYA İLE SURİYE ARASINDA YENİ DÖNEM

Rusya ile Ahmed eş-Şara yönetimi arasında ağustos ayında 18 aylık müzakerelerin ardından askerî üslerin geleceğine ilişkin mutabakat sağlandı.

Rusya'dan Esad açıklaması! Sığınma hakkı bitiyor mu?
Başlık ResmiRusya'dan Esad açıklaması! Sığınma hakkı bitiyor mu?

Anlaşma kapsamında Hmeymim ve Tartus'taki Rus askerî tesislerinin ortak eğitim merkezlerine dönüştürülmesi kararlaştırıldı. Suriye yönetimi ise Lazkiye Uluslararası Havalimanı'nın kontrolünü devraldı.

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