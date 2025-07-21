Rusya’dan hipersonik saldırı! Ukrayna’da askeri tesisler vuruldu

Rusya, Ukrayna’daki askeri savunma tesisleri ile havaalanı altyapılarını yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA’larla hedef aldı. Saldırılarda hipersonik “Kinjal” füzeleri de kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın askeri savunma tesislerine yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

HAVA SAVUNMA SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ

“Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde Ukrayna’nın askeri savunma sanayisinde faaliyet gösteren tesisleri ile askeri havaalanı altyapılarına, hipersonik ‘Kinjal’ füzeleri de dahil olmak üzere, havadan, karadan ve denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA’larla grup halinde saldırı düzenledi. Saldırılar hedeflerine ulaştı ve belirlenen unsurlar vuruldu.”

Açıklamada ayrıca, ABD yapımı üç “Patriot” hava savunma sistemi ile bir “AN/MPQ-65” radar istasyonunun imha edildiği bildirildi.