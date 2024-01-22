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    Rusya'ya ait düşen uçaktan ilk fotoğraf: Ünlü iş adamı ve eşi can verdi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Rusya'ya ait düşen uçaktan ilk fotoğraf: Ünlü iş adamı ve eşi can verdi

    Rusya&#039;ya ait düşen uçaktan ilk fotoğraf: Ünlü iş adamı ve eşi can verdi
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Dün Afganistan'ın kuzeyindeki Badakhshan vilayetinde bir yolcu uçağı düşmüştü. Rus havacılık yetkilileri, düşen yolcu uçağının Rusya'ya ait olduğu açıkladı. Radardan kaybolan uçağın Fransız yapımı Falcon 10 tipi olduğu belirtildi. Fas tescilli uçağın üretim yılının ise 1978 olduğu söylendi.

    6 YOLCUDAN 4'Ü SAĞ KURTARILDI

    Afganistan makamları, bir süre sonra düşen Rus uçağının 6 yolcusundan pilot da dahil 4'üne canlı ulaşıldığı açıkladı.

    Afganistan Ulaştırma ve Havacılık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, arama-kurtarma ekipleri tarafından uçağın enkazının Badakhshan vilayetindeki Kuf Ab ilçesinin Aruz Koh bölgesinde bulunduğu belirtilerek, pilot dahil 4 kişinin kazadan sağ kurtulduğu aktarıldı. Açıklamada, bölgede arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, uçağın enkazının bulunduğu bölgeye dair görüntü paylaşıldı.

    Rusya'ya ait düşen uçaktan ilk fotoğraf: Ünlü iş adamı ve eşi can verdi

    DÜŞEN UÇAK HASTA TAŞIYORMUŞ

    Rus basınında yer alan haberlerde, uçağın Tayland'ın Pattaya kentindeki Utapao Havalimanı'ndan havalandığı belirtilerek, Hindistan ve Özbekistan üzerinden Rusya’nın başkenti Moskova'ya Rus bir hastayı taşıdığı aktarıldı.

    Rusya'ya ait düşen uçaktan ilk fotoğraf: Ünlü iş adamı ve eşi can verdi

    ÜNLÜ İŞ ADAMI VE EŞİ UÇAKTA CAN VERDİ

    Rus basını ayrıca uçaktaki kişilerin ünlü işadamı Anatoly Evsyukova ve eşi Anna Evsyukova olduğunu yazdı. Anna Tayland tatilinde ciddi derece hastalandığı için tedavisine Rusya'da devam etmek istemişti ancak kaza nedeniyle eşiyle beraber olay yerinde hayatını kaybetti.

    Rusya'ya ait düşen uçaktan ilk fotoğraf: Ünlü iş adamı ve eşi can verdi

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    RusyaUçakKazaAfganistan
    Haberler > Dünya > Rusya'ya ait düşen uçaktan ilk fotoğraf: Ünlü iş adamı ve eşi can verdi
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