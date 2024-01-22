Rusya'ya ait düşen uçaktan ilk fotoğraf: Ünlü iş adamı ve eşi can verdi

22 Ocak 2024 17:00 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 17:14

Dün Afganistan'ın kuzeyindeki Badakhshan vilayetinde bir yolcu uçağı düşmüştü. Rus havacılık yetkilileri, düşen yolcu uçağının Rusya'ya ait olduğu açıkladı. Radardan kaybolan uçağın Fransız yapımı Falcon 10 tipi olduğu belirtildi. Fas tescilli uçağın üretim yılının ise 1978 olduğu söylendi.

6 YOLCUDAN 4'Ü SAĞ KURTARILDI

Afganistan makamları, bir süre sonra düşen Rus uçağının 6 yolcusundan pilot da dahil 4'üne canlı ulaşıldığı açıkladı.

Afganistan Ulaştırma ve Havacılık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, arama-kurtarma ekipleri tarafından uçağın enkazının Badakhshan vilayetindeki Kuf Ab ilçesinin Aruz Koh bölgesinde bulunduğu belirtilerek, pilot dahil 4 kişinin kazadan sağ kurtulduğu aktarıldı. Açıklamada, bölgede arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, uçağın enkazının bulunduğu bölgeye dair görüntü paylaşıldı.

DÜŞEN UÇAK HASTA TAŞIYORMUŞ

Rus basınında yer alan haberlerde, uçağın Tayland'ın Pattaya kentindeki Utapao Havalimanı'ndan havalandığı belirtilerek, Hindistan ve Özbekistan üzerinden Rusya’nın başkenti Moskova'ya Rus bir hastayı taşıdığı aktarıldı.

ÜNLÜ İŞ ADAMI VE EŞİ UÇAKTA CAN VERDİ

Rus basını ayrıca uçaktaki kişilerin ünlü işadamı Anatoly Evsyukova ve eşi Anna Evsyukova olduğunu yazdı. Anna Tayland tatilinde ciddi derece hastalandığı için tedavisine Rusya'da devam etmek istemişti ancak kaza nedeniyle eşiyle beraber olay yerinde hayatını kaybetti.