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    Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'da düştü: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü. Olay bölgesine çok sayıda ekip sevk edilirken ölü ya da yaralı bilgisine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

    Hindistan&#039;a ait bir yolcu uçağı Afganistan&#039;da düştü: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Son dönemde sık sık meydana gelen uçak kazalarına bir yenisi eklendi.

    Yerel basında çıkan haberlere göre, Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyindeki Badakhshan eyaletinde düştü. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.

    6 KİŞİNİN OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

    Radardan kaybolan uçağın Fransız yapımı Falcon 10 tipi olduğu belirtiliyor. Uçakta 6 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

    ÖLÜ YA DA YARALI BİLGİSİ PAYLAŞILMADI

    Yolcu uçağının Rusya'ya gitmekte olduğu belirtilirken ölü ya da yaralı sayısına ilişkin yetkili kaynaklardan henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

    Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'da düştü: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

    YEREL YETKİLİLERDEN KAZAYA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

    Öte yandan Afgan basınında yer alan haberlere göre, kazaya ilişkin yerel yetkili makamlardan ilk açıklama geldi. Badahşan Vilayeti Kültür ve Enformasyon Müdürü Zabihullah Amiri, Kuran-wa-Munjan ilçesinin Topkhana Dağları bölgesindeki kaza alanına bir ekip gönderildiğini söyledi.

    "HENÜZ ULAŞAMADILAR"

    Amiri yaptığı açıklamada, "Uçak düştü ama yeri henüz bilinmiyor. Ekipler gönderdik ama henüz ulaşmadılar." ifadesinde bulundu.

    "Sabah yerel halk tarafından bilgilendirildik." açıklamasında bulunan Amiri, kazanın tam olarak nerede meydana geldiği bilinmediğini belirtti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    HindistanUçakKazaSon Dakika Haberi
    Haberler > Dünya > Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'da düştü: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
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