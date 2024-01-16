Japonya'da bir uçak kazası daha!

16 Ocak 2024 15:29 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 15:30

Uzak Asya ülkesi Japonya, son dönemde uçak kazalarıyla gündem geliyor... Geçtiğimiz haftalar havalimanındaki iki uçak pistte çarpışmıştı. Kazaya karışan yolcu alev topuna dönmüş, yolcuların tamamı tahliye edilmişti. Dünyanın gündemine oturan uçak kazasının yankıları devam ederken benzer bir haber daha geldi.

HAVALİMANINDA YOLCU UÇAĞI YOLCU UÇAĞINA ÇARPTI

Korean Air (KAL) şirketine ait yolcu uçağının, Japonya'da bir havalimanında kalkış öncesi park halindeki Cathay Pacific'in yolcu uçağına çarptığı bildirildi.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, 289 yolcu taşıyan KAL uçağı, kuzeyde Sapporo kentindeki Yeni Çitose Havalimanı'ndan kalkış öncesi piste doğru yönelirken kazaya yol açtı.

KAL uçağı, kalkış öncesi ilerlerken içinde yolcu bulunmayan park halindeki Cathay Pacific'in uçağına çarptı.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK OLMADI

Yerel itfaiye birimlerinin aktardığına göre, çarpışma sonrası yaralanma, yangın ve yakıt sızıntısı meydana gelmedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası hasar tespit çalışmaları sürerken, kazanın sebebi soruşturuluyor.

PİSTE UÇAKLAR ÇARPIŞTI: 6 ÖLÜ

2 Ocak'ta Japonya'nın başkenti Tokyo'da New Chitose Havalimanı'ndan kalkan Japan Airlines'ın 516 sefer sayılı Airbus A350 uçağı, Haneda Havalimanı'na inerken bir Japonya Sahil Güvenlik uçağıyla çarpışmıştı. Alev topuna dönen uçaktaki tüm yolcular tahliye etmişti. Kazaya karışan diğer uçak Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne (JCG) aitti. Uçaktaki 6 personelden 5'inin hayatını kaybetmişti.