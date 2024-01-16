Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Japonya'da bir uçak kazası daha!

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Japonya yeni uçak kazasıyla gündem geldi. Japonya'da bir havalimanında Korean Air (KAL) şirketine ait bir yolcu uçağı, kalkış öncesi park halindeki Cathay Pacific'e ait yolcu uçağına çarptı.

    Japonya&#039;da bir uçak kazası daha!
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Uzak Asya ülkesi Japonya, son dönemde uçak kazalarıyla gündem geliyor... Geçtiğimiz haftalar havalimanındaki iki uçak pistte çarpışmıştı. Kazaya karışan yolcu alev topuna dönmüş, yolcuların tamamı tahliye edilmişti. Dünyanın gündemine oturan uçak kazasının yankıları devam ederken benzer bir haber daha geldi. 

    HAVALİMANINDA YOLCU UÇAĞI YOLCU UÇAĞINA ÇARPTI

    Korean Air (KAL) şirketine ait yolcu uçağının, Japonya'da bir havalimanında kalkış öncesi park halindeki Cathay Pacific'in yolcu uçağına çarptığı bildirildi.

    Resmi Kyodo ajansının haberine göre, 289 yolcu taşıyan KAL uçağı, kuzeyde Sapporo kentindeki Yeni Çitose Havalimanı'ndan kalkış öncesi piste doğru yönelirken kazaya yol açtı.

    KAL uçağı, kalkış öncesi ilerlerken içinde yolcu bulunmayan park halindeki Cathay Pacific'in uçağına çarptı.

    HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK OLMADI

    Yerel itfaiye birimlerinin aktardığına göre, çarpışma sonrası yaralanma, yangın ve yakıt sızıntısı meydana gelmedi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Kaza sonrası hasar tespit çalışmaları sürerken, kazanın sebebi soruşturuluyor.

    PİSTE UÇAKLAR ÇARPIŞTI: 6 ÖLÜ

    2 Ocak'ta Japonya'nın başkenti Tokyo'da New Chitose Havalimanı'ndan kalkan Japan Airlines'ın 516 sefer sayılı Airbus A350 uçağı, Haneda Havalimanı'na inerken bir Japonya Sahil Güvenlik uçağıyla çarpışmıştı. Alev topuna dönen uçaktaki tüm yolcular tahliye etmişti. Kazaya karışan diğer uçak Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne (JCG) aitti.  Uçaktaki 6 personelden 5'inin hayatını kaybetmişti.

    Japonya'da bir uçak kazası daha!

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    JaponyaUçakKaza
    Haberler > Dünya > Japonya'da bir uçak kazası daha!
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Uçak alevler içinde yolun ortasına düştü, korkunç görüntüler aracın içinden çekildi - DünyaUçak alevler içinde yolun ortasına düştü, korkunç görüntüler aracın içinden çekildiDoğu Kudüs’te parsel parsel Israil işgali, zulüm sadece Gazze'yle sınırlı değil - DünyaDoğu Kudüs’te parsel parsel Israil işgaliİsrail’e müdahale için BM’ye gerek yok! - Dünyaİsrail’e müdahale için BM’ye gerek yok!Yunanistan’da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu - DünyaYunanistan’da 4.7 büyüklüğünde deprem olduABD'de başkanlık yarışı! Trump, Iowa'daki ön seçimleri kazandı - DünyaTrump, Iowa'daki ön seçimleri kazandıİran, Mossad'ın Erbil'deki ana karargahını vurdu! - Dünyaİran, Mossad'ın Erbil'deki ana karargahını vurdu!Husiler 'Bedelini ödeteceğiz' dedi, açık açık savaşa hazırlandığını duyurdu - Dünya'Topyekün savaşa hazırlanıyoruz'Netanyahu hükümetinde derin çatlak! Savunma bakanıyla fikir ayrılığına düştü - DünyaNetanyahu hükümetinde derin çatlak! Savunma bakanıyla fikirBM'den İsrail'e "ateşle oynamayın" uyarısı! Gazze'de yaşananlar Lübnan'da tekrarlanamaz - DünyaBM'den İsrail'e "ateşle oynamayın" uyarısı! Gazze'de yaşananlar Lübnan'da tekrarlanamazİsrail Gazze'de Filistinlilerin sığındığı okula saldırdı! Ölü ve yaralılar var - Dünyaİsrail Gazze'de Filistinlilerin sığındığı okula saldırdı
    Sonraki Haber Yükleniyor...