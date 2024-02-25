Rusya’ya ‘uçan radar’ şoku! Savaşın yıl dönümünde Ukrayna'dan büyük darbe

Ukrayna ordusu, 650 kilometreye kadar muharebe alanındaki bilgileri toplayabilen A-50 casus uçağını düşürdü.

Ukrayna için cephede işler giderek zorlaşırken savaşın yıl dönümünde bir kötü haber de Rusya’ya geldi. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya için stratejik öneme sahip A-50 casus uçağını düşürdüklerini açıkladı. Azak Denizi üzerinde vurulan uçağın görüntüleri sosyal medyaya düşerken, Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk, uzun menzilli radar tespit uçağı A-50’yi düşüren ekibe ve istihbarat servisine teşekkür etti. Oleshchuk, saldırının Rusya’nın kutladığı Vatan Savunucuları Günü’nde gerçekleştiğini “İşgalcilerin Vatan Savunucuları Günü’nü tebrik ediyoruz” mesajını paylaştı.

PATRIOT YA DA S-200 İDDİASI

Rusya’dan konuyla ilgili bir açıklama gelmezken, görüntüleri inceleyen askerî analistler, dev casus uçağının vurulduğu noktanın, cephe hattına 200 kilometreden uzak olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, kayıtlarda çok sayıda füzenin yer aldığını ve uçağın Ukraynalıların elindeki Amerikan Patriot füzeleriyle vurulmuş olabileceğini söylüyor. Askerî analistler ayrıca, Sovyetler Birliği’nden kalma revize S-200’lerle de vurulmuş olabileceğini dile getiriyor.

GİZLİ HEDEFLERİ SEÇEBİLİYOR

‘Kilit bir gözetleme platformu’ olarak tanımlanan A-50 uçağının vurulmasının, Rusya Hava Kuvvetleri için büyük bir kayıp olduğu belirtiliyor. 650 kilometreye kadar muharebe alanındaki bilgileri toplayabilen A-50 casus uçağı, ‘uçan radar’ adıyla da biliniyor. Gizli hedefleri uzaktan seçebilme yeteneğine sahip olan A-50, alçaktan uçmasıyla da öne çıkıyordu. Ukrayna, maliyeti yaklaşk 330 milyon dolar olduğu tahmin edilen bu uçaklardan bir tanesini 14 Ocak’ta düşürdüğünü iddia etmişti. Rusya’nın elinde 6 adet operasyonel A-50 olduğu tahmin ediliyordu.

Rus ordusuyla bağlantılı bir Telegram kanalı, uçağın dost ateşi sonucu düşmüş olabileceğini öne sürdü. Fighterbomber kanalında uçağın düşürüldüğü doğrulandı ancak “Şu anda kimin düşürdüğü bilinmiyor” ifadesi yer aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Ukrayna gündemiyle toplandı. Konseyde konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres “Ukrayna’daki savaş Avrupa’nın kalbinde kanayan yara olmaya devam ediyor” diyerek adil bir şekilde barışın sağlanmasının gerektiğini vurguladı.