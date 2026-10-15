ABD'nin Florida eyaletinde sabah saatlerinde gökyüzünde beliren dev denizanasını andıran ışıklı görüntü şaşkınlığa neden oldu. Mavimsi renkteki bulutun kaynağı kısa süre sonra anlaşıldı.

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SpaceX'in Falcon 9 roketi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaklaşık 2,9 ton malzeme taşımak üzere Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatıldı.

Yerel saatle 06.33'te gerçekleşen fırlatmanın ardından gökyüzünde dev bir denizanasını andıran parlak bulut oluştu.

Gökyüzünde esrarengiz denizanası görüntüsü! Nedeni sonradan anlaşıldı

GÖKYÜZÜNDE DEV DENİZANASI!

NBC6'nın haberine göre Ocala kentinde köpeğini gezdiren bir kişi, gökyüzündeki sıra dışı görüntüyü fotoğrafladı. Bazı bölge sakinleri ise mavimsi ışığı bildirmek için televizyon kanalını aradı.

Gökyüzünde esrarengiz denizanası görüntüsü! Nedeni sonradan anlaşıldı

DENİZANASI BULUTUNUN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

NBC6 meteoroloğu Chelsea Ambriz, benzer görüntülerin roketlerin atmosferde bıraktığı egzoz gazlarının güneş ışığıyla aydınlanması sonucu oluştuğunu açıkladı.

Söz konusu görüntüler, özellikle gün doğumundan hemen önce veya hemen sonra gerçekleştirilen roket fırlatmalarında ortaya çıkabiliyor.

Gökyüzünde esrarengiz denizanası görüntüsü! Nedeni sonradan anlaşıldı

UZAY İSTASYONUNA TONLARCA MALZEME TAŞIYOR

NASA'nın açıklamasına göre Falcon 9 roketiyle fırlatılan Dragon uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaklaşık 2,9 ton malzeme ve ekipman taşıyor.

Kargoda yeni bilimsel deneylerin yanı sıra uzay istasyonunun son çift açılır güneş paneli de bulunuyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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