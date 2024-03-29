Sahilde ayağına takıldı! 1.8 milyon yaşında bir fosil

Amatör bir fosil avcısı İngiltere'nin Essex kentindeki bir plajda yürüyüş yaparken devasa bir keşif yaptı. Ayağına takılan cismin 1.8 milyon yaşında bir fosil olduğu ortaya çıktı.

56 yaşındaki Chris Bien, İngiltere'nin Holland-on-Sea, Essex kentindeki bir plajda yürüyüş yaparken, çakıl taşları arasında ilginç desene ve şekle sahip bir cisim gördü ve özel bir şeye rastlamış olabileceğini fark etti.



"Bir kısmının kumların üzerine çıktığını gördüm, ve böyle bir desene sahip olduğuna göre bir diş olmalı diye düşündüm. Ellerimle kazımaya başladım ama toprağın o kadar derinindeydi ki ellerim yetmedi.”

O ve kocası dişi kazıp çıkardılar ve bunun bir fosil olduğunu fark ettiler.

Kuzey Essex sahilleri fosilleşmiş hazinelere ev sahipliği yapmasıyla biliniyor, ancak Bien yine de bir fosil bulduğuna şaşırdı.

"İnanamıyordum ve çok heyecanlıydım. Kazı yaparken bunun bir mamut dişi olmasını umuyordum ama kocama sürekli 'Olamaz' diyordum."

17 SANTİMETRE BOYUNDA VE 2 KİLO

Bozkır mamutu olarak adlandırılan en büyük mamut türlerinden birine ait olduğu saptanan diş, 17 santimetre boyunda ve 2 kilo ağırlığında. Bozkır mamutları 1,8 milyon yıl önce yaşadılar ve yünlü mamutun atası olarak biliniyorlar.

Bien, bulduğu bu fosilin bir dişin sadece yarısı olabileceğini düşünüyor. Fosili koruma tutkalı ve etanol ile muhafaza etmeden önce birkaç hafta damıtılmış suda bekletmeyi ve korumayı planlıyor.

Son 17 yıldır Hove Arkeoloji Derneği üyesi olan Bien, "İnsanların bu buluntunun ardındaki derin ve zengin tarihi bilmelerini istiyorum. Bir arkeolog olduğunuzda, bulduklarınızı bildirmek sizin görevinizdir" dedi.

Worthing'deki bir müzede de gönüllü olarak çalışan Bien, "Ama onu saklamayı ve sergilemeyi de çok isterim." diyor.