Deplasman takımları itiraz etmişti! Top toplayıcı çocuklarla ilgili yeni karar çok şaşırtacak

İngiltere Premier Lig yönetimi, deplasman takımı oyuncularına karşı ağır hareket eden top toplayıcı çocuklarla ilgili sürpriz bir karar aldı.

Süper Lig'de sık sık konuk takım oyuncularının şikayetçi olduğu top toplayıcılarla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

İngltere Premier Lig yönetimi, ev sahibi takımlara avantaj sağladığı gerekçesiyle top toplayıcı çocukların topu oyunculara geri vermesini yasakladı.

Telegraph'da yer alan haberde top toplayıcı çocuklar bundan böyle topu direkt oyunculara vermek yerine meşin yuvarlağı saha kenarlarındaki en yakın konilere yerleştirecek.

FUTBOLCULAR TOPLARI KENDİ ALACAK

Top toplayıcı çocukların topu boş bir koniye bırakıp kendileri için belirlenen noktalarda bekleyeceği, koninin yanında konumlanmayacağı aktarıldı.

Buna göre her iki taraftar 7'şer adet olmak üzere toplam 14 top saha kenarında bulunacak.

Son zamanlarda yaşanan top toplayıcı tartışmaları hakemlerin de dikkatini çekmişti.

Ev sahibi ekibin alt yapı oyuncularından oluşan top toplayıcıların, konuk ekip futbolcularına topları yavaş vermesi çoğu liglerde problem olarak öne çıkmıştı.