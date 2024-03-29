Wout Weghorst Süper Lig'e geri dönüyor! Hollandalı golcü Beşiktaş'ın ezeli rakibiyle görüşüyor

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst için Trabzonspor'un devreye girdiği öne sürüldü. Kariyerini Hoffenheim'de sürdüren milli oyuncunun yeniden Türkiye'ye gelme ihtimali bulunuyor.

Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan ve devre arasında Manchester United'a giden Wout Weghorst için yeniden Süper Lig'e dönme ihtimali bulunuyor.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'de oynayan 31 yaşındaki yıldız için Trabzonspor'un devreye girdiği öğrenildi.

Akşam'ın haberine göre; Karadeniz ekibi bonservisi Burnley'de olan ve sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçiren Wouth Weghorst için şartları zorlayacak.

ONUACHU OLMAZSA WEGHORST

Trabzonspor'un sezon başı kiraladığı Paul Onuachu'nun bonservisini Southampton'dan almak istediği ama aksi durumda yedekte Weghorst'u beklettiği belirtildi.

Abdullah Avcı'nın da onay verdiği Weghorst için sezon sonu görüşme yapılması bekleniyor.

Süper Lig'e kapılarını açık bırakan yıldız oyuncunun, geri dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Hoffenheim formasıyla ligde 21 maça çıkan 31 yaşındaki golcü, 5 gollük performans sergiledi.

Beşiktaş'ta 18 maça çıkan Weghorst, 9 gol ve 4 asist katkısında bulundu.