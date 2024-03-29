Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > Wout Weghorst Süper Lig'e geri dönüyor! Hollandalı golcü Beşiktaş'ın ezeli rakibiyle görüşüyor

Wout Weghorst Süper Lig'e geri dönüyor! Hollandalı golcü Beşiktaş'ın ezeli rakibiyle görüşüyor

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Wout Weghorst Süper Lig&#039;e geri dönüyor! Hollandalı golcü Beşiktaş&#039;ın ezeli rakibiyle görüşüyor

Spor Haberleri

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst için Trabzonspor'un devreye girdiği öne sürüldü. Kariyerini Hoffenheim'de sürdüren milli oyuncunun yeniden Türkiye'ye gelme ihtimali bulunuyor.

Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan ve devre arasında Manchester United'a giden Wout Weghorst için yeniden Süper Lig'e dönme ihtimali bulunuyor.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'de oynayan 31 yaşındaki yıldız için Trabzonspor'un devreye girdiği öğrenildi.

Akşam'ın haberine göre; Karadeniz ekibi bonservisi Burnley'de olan ve sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçiren Wouth Weghorst için şartları zorlayacak.

Wout Weghorst Süper Lig'e geri dönüyor! Hollandalı golcü Beşiktaş'ın ezeli rakibiyle görüşüyor - 1. Resim

ONUACHU OLMAZSA WEGHORST

Trabzonspor'un sezon başı kiraladığı Paul Onuachu'nun bonservisini Southampton'dan almak istediği ama aksi durumda yedekte Weghorst'u beklettiği belirtildi.

Abdullah Avcı'nın da onay verdiği Weghorst için sezon sonu görüşme yapılması bekleniyor.

Süper Lig'e kapılarını açık bırakan yıldız oyuncunun, geri dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Hoffenheim formasıyla ligde 21 maça çıkan 31 yaşındaki golcü, 5 gollük performans sergiledi. 

Beşiktaş'ta 18 maça çıkan Weghorst, 9 gol ve 4 asist katkısında bulundu.

Düzenleyen:  - Spor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Samandıra'da konuşulan tek konu: Üç kupa hayal değil! - SporSamandıra'da konuşulan tek konu: Üç kupa hayal değil!Beşiktaş'ın yeni sezondaki golcüsü Süper Lig'den! Arnavut yıldız kara kartalın listesinde - SporArnavut yıldız kara kartalın listesindeArda Güler hakkında sürpriz iddia! Dünya devleri arasında transfer görüşmesi - SporArda Güler hakkında sürpriz iddia! Dünya devleri arasında transfer görüşmesiJoao Pedro'dan transfer itirafı! 'Acı çektim' - SporJoao Pedro'dan transfer itirafı! 'Acı çektim'İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Sandro Tonali'ye kötü haber! '50 kez bahis oynadı' - Sporİngiltere Futbol Federasyonu'ndan Sandro Tonali'ye kötü haber! '50 kez bahis oynadı'İspanyol devi Zaniolo'nun peşinde! Görüşmeler başladı, rakam belli oldu - Sporİspanyol devi Zaniolo'nun peşinde! Görüşmeler başladı, rakam belli olduKartal gözünü 17'lik stopere çevirdi! Kasımpaşa'ya resmi teklif - SporKartal gözünü 17'lik stopere çevirdi! Kasımpaşa'ya resmi teklifFenerbahçe'den genel kurul öncesi açıklama! 'Haksızlıklara cevap verilecek' - SporFenerbahçe'den genel kurul öncesi açıklama! 'Haksızlıklara cevap verilecek'Roger Schmidt, Orkun Kökçü tartışmalarına noktayı koydu! 'Karakterinden eminim' - SporRoger Schmidt, Orkun Kökçü tartışmalarına noktayı koydu! 'Karakterinden eminim'Okan Buruk’tan Fenerbahçe’ye çağrı! Şanlıurfa’daki maçı işaret etti - SporOkan Buruk’tan Fenerbahçe’ye çağrı! Şanlıurfa’daki maçı işaret etti
Sonraki Haber Yükleniyor...